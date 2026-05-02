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जबलपुर क्रूज हादसे में 11 हुई मृतकों की संख्या, 48 घंटे बाद मिले 2 मासूमों के शव

May 02, 2026 08:03 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। लापता लोगों की तलाश पिछले 2 दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी था। 48 घंटे बाद आज पुलिस को 6 साल के बच्चे का शव मिला।

जबलपुर क्रूज हादसे में 11 हुई मृतकों की संख्या, 48 घंटे बाद मिले 2 मासूमों के शव

मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। लापता लोगों की तलाश पिछले 2 दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी था। 48 घंटे बाद आज दो शव को निकाले गए हैं। मृतकों की पहचान 4 साल के विराज सोनी और पांच साल के श्रीतमिल के रूप में हुई है। हादसे में विराज की मां नीतू सोनी की भी एक दिन पहले मौत हो चुकी थी। मां-बेटे की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। इसके साथ ही हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं दो बच्चों समेत अब भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है।

शनिवार सुबह से सेना,एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। गोताखोर बोट के माध्यम से डैम के गहरे हिस्सों में तलाश कर रहे हैं। हालांकि दोपहर बाद अचानक मौसम खराब होने से रेस्क्यू अभियान प्रभावित हो गया। तेज आंधी और हवाओं के कारण डैम में ऊंची लहरें उठने लगीं, जिससे सुरक्षा कारणों से कई बार सचिंग रोकनी पड़ी।

मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मौजूद हैं। एसडीओपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि खराब मौसम के बावजूद लापता लोगों की तलाश पूरी गंभीरता से जारी है और सर्चिग का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि गुरुवार शाम करीब 5 बजे एमपी टूरिज्म का पर्यटकों से भरा क्रूज बरगी डैम में अचानक पलटकर डूब गया था। क्रूज में करीब 47 पर्यटक सवार थे, जबकि टिकट केवल 29 लोगों की ही कटी थी। हादसा किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ था। उस समय तेज आंधी चल रही थी और हवा की रफ्तार करीब 74 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। हादसे के बाद से पूरे प्रदेश में शोक और आक्रोश का माहौल बना है।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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