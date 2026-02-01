Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़jabalpur bargi dam canal crack fields flooded order for damage assessment
जबलपुर में बरगी डैम नहर में दरार; खेतों में भरा पानी, नुकसान के सर्वे का आदेश

संक्षेप:

जबलपुर में रविवार को बरगी डैम की नहर टूटने से खेतों में पानी भर गया है। प्रशासन ने नहर के गेट बंद कर पानी रोक दिया है। इस बीच प्रशास ने फसलों के नुकसान का सर्वे करने के आदेश दिए हैं। 

Feb 01, 2026 11:09 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
जबलपुर जिले में रविवार को बरगी बांध की नहर टूटने से सगड़ा-झपनी गांव के खेतों में पानी भर गया है। प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन ने तुरंत नहर के गेट बंद कर पानी रोक दिया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने फसलों के नुकसान का सर्वे करने के आदेश दिए हैं। नहर की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर काफी समय से खराब थी लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया।

नुकसान का आकलन करने का आदेश

एक अधिकारी ने बताया कि बरगी बांध की दाहिनी ओर की नहर में दरार आ गई। इससे आसपास के खेतों में पानी भर गया। सगड़ा-झपनी गांव के पास तटबंध को नुकसान पहुंचने से प्रभावित क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना दोपहर करीब 2.30 बजे हुई। जिला प्रशासन ने नहर के गेट बंद कर दिए हैं। नहर से पानी के बहाव को रोक दिया गया है। कलेक्टर ने फसल के नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया है।

रीवा तक जाती है यह नहर

कलेक्टर ने बताया कि नहर की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बता दें कि रानी अवंती बाई सागर परियोजना राज्य की एक प्रमुख बांध परियोजना है। इसे बरगी परियोजना के रूप में जाना जाता है। यह परियोजना जिला मुख्यालय से लगभग 32 किमी दूर है। जिस नहर में दरार आई है वह मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले तक जाती है।

लोगों की शिकायत, नहीं दिया ध्यान

कलेक्टर ने कहा कि पिछले साल मार्च में मरम्मत कार्यों से जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया था। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नहर की स्थिति लंबे समय से खराब है। इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई है लेकिन इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। राइट बैंक कैनाल के कार्यकारी और इंजीनियर काम में लगे हैं। राजस्व अधिकारी और तकनीकी दल भी घटनास्थल पर मौजूद हैं।

Madhya Pradesh News
