हवा बहुत तेज थी, लाइफ जैकेट भी नहीं; जबलपुर में क्रूज चालक ने नहीं मानी थी बात, अब तक 9 मरे
मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के एक चश्मदीद ने एएनआई को बताया कि हवा बहुत तेज चल रही थी। हमने क्रूज चालक को उसे दूसरी तरफ ले जाने को कहा, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। एक यात्री ने दावा किया है कि यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दिए गए थे।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को जबलपुर के बरगी बांध में एक क्रूज बोट पलटने के बाद तलाशी और बचाव अभियान जारी है। इस बीच घटना के एक चश्मदीद ने एएनआई को बताया कि हवा बहुत तेज चल रही थी। हमने क्रूज चालक को उसे दूसरी तरफ ले जाने को कहा, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। क्रूज पलटने की घटना में बचे एक आदमी ने सुरक्षा उपायों की कमी का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दिए गए थे।
अब तक 15 लोगों को बचाया गया
अधिकारियों के अनुसार, इस घटना से अब तक 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि बरगी बांध में मनोरंजन की गतिविधियों के लिए क्रूज चलते हैं। गुरुवार को दिन के समय ऐसा ही एक क्रूज पलट गया।
बाकी लोगों की तलाश जारी
उन्होंने एनएनआई को बताया कि बरगी बांध में मनोरंजन की गतिविधियों के लिए क्रूज चलते हैं। गुरुवार को इनमें से एक क्रूज पलट गया। क्रूज में सवार 29 लोगों में से 15 को सुरक्षित बचा लिया गया। चार लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। हमने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहां मौजूद हैं और बचाव अभियान चला रही हैं।
बांध के बीचोंबीच पलट गया
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण यह घटना घटी। सम्राट नाम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हवा बहुत तेज थी। हमने नाव चालक से दूसरी तरफ आने को कहा, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। नाव दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन बांध के बीचोंबीच पलट गई। लाइफ जैकेट पहने कुछ लोग नाव से कूद गए। हमने लगभग 15-16 लोगों को सुरक्षित बचा लिया।
फिर से पानी के बीच ले गया चालक
एक और चश्मदीद तुहिन ने बताया कि खाना खाने के बाद हम यहीं बैठे थे। हवा तेज चल रही थी। नाव हिल रही थी। लोगों ने नाव चलाने वाले से कहा कि नाव को हमारी तरफ खींचकर यहीं लंगर डाल दे। लेकिन उसने हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह नाव को फिर से पानी के बीच में ले गया और वह पलट गई। हमने कुछ लोगों को बाहर निकलने में मदद की।
यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दिए गए थे
क्रूज पलटने की घटना में बचे एक आदमी ने सुरक्षा उपायों की कमी का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दिए गए थे। दिल्ली की एक टूरिस्ट संगीता कोरी ने भी बताया कि किसी को भी पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। जब नाव में पानी भरने लगा तो उन्होंने जल्दबाजी में जैकेट बांटीं, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग एक-दूसरे से जैकेट छीनने लगे। फिर क्रूज पलट गई। इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही बरती गई थी। नाव का पायलट किसी की बात नहीं सुन रहा था। गांव के लोग चिल्लाकर और इशारों से उसे क्रूज को सुरक्षित जगह पर लाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, जिसकी वजह से नाव अचानक पलट गई।
बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी
इस घटना के बारे में बात करते हुए मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह एक दिल दहला देने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बचाव टीम मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी।
वहीं, राज्य मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि बचाव दलों ने दो और शव बरामद किए हैं। इस घटना में मरने वालों की संख्या नौ हो गई है। लापता लोगों को खोजने के लिए तलाशी और बचाव अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लाइफ जैकेट पहने होने के बावजूद जानें क्यों नहीं बचाई जा सकीं, यह सवाल बना हुआ है। बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही स्थिति ज्यादा साफ हो पाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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