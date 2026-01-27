Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़IPS officer asks madrasa students to read Bhagavad Gita along with Quran in MP
कुरान के साथ भगवत गीता पढ़ें छात्र; MP में IPS अधिकारी ने मदरसे के बच्चों को दी अनोखी सलाह

कुरान के साथ भगवत गीता पढ़ें छात्र; MP में IPS अधिकारी ने मदरसे के बच्चों को दी अनोखी सलाह

संक्षेप:

IPS अधिकारी राजा बाबू सिंह इससे पहले कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं और पहले भी पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में धार्मिक पाठ आयोजनों को लेकर खबरों में रह चुके हैं।

Jan 27, 2026 04:09 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ने मदरसों के बच्चों से कुरान के साथ भगवत गीता पढ़ने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनका रास्ता रोशन होगा। यह बात एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ट्रेनिंग) राजा बाबू सिंह ने सोमवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर सीहोर जिले के डोराहा गांव में स्थित मदरसे के छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बात करते हुए कही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस बारे में PTI को जानकारी देते हुए 1994 बैच के IPS अधिकारी सिंह ने बताया कि, 'मदरसे के मौलाना साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे गणतंत्र दिवस पर छात्रों को संबोधित करने का अनुरोध किया था। इस दौरान मैंने छात्रों को उनको मिल रही शिक्षा के लिए बधाई दी, साथ ही छात्रों और उनके शिक्षकों से पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच और सहनशीलता के प्रति चिंता विकसित करने को कहा।'

1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी ने आगे कहा कि 'उन्होंने छात्रों से पवित्र कुरान के साथ भगवत गीता का भी अध्ययन करने को कहा, क्योंकि यह सदियों से मानवता को रोशन कर रही है।' सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने छात्रों से कहा कि भारत एक विशाल देश है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी अखंडता और एकता को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है।

कुरान के साथ भगवत गीता पढ़ें मदरसे के बच्चे; MP में IPS अधिकारी की सलाह
ये भी पढ़ें:MP में इस हफ्ते 3 दिन होगी बारिश, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट
ये भी पढ़ें:MP : इंदौर में बंद कार के अंदर मिली पुजारी की लाश, सिर में लगी थी गोली
ये भी पढ़ें:जन्मदिन पर गाली-गलौच और अटैक; MP के बीजेपी विधायक से शराब पीकर भिड़ गए दो युवक

IPS अधिकारी राजा बाबू सिंह इससे पहले कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं और पहले भी पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में धार्मिक पाठ आयोजनों को लेकर खबरों में रह चुके हैं, जब उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों को अपने रंगरूटों के लिए भगवत गीता और रामचरितमानस पाठ सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसकी वकालत करते हुए कहा था कि इससे उन्हें सही जीवन जीने में मदद मिलेगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|