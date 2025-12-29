Hindustan Hindi News
IPS officer Anu Beniwal slams car driver video viral
'फूफा प्रेसिडेंट हो तो भी चालान होगा'... IPS अनु बेनीवाल का वीडियो वायरल

संक्षेप:

Dec 29, 2025 04:07 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
न्यू ईयर को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर भर में चेकिंग अभियान चला रही है। शहर के होटल लॉज रेलवे स्टेशन बस स्टैंड सहित सभी जगह पुलिस ने हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वही वाहनों की चेकिंग के लिए खुद IPS अफसर अनु बेनीवाल सड़कों पर उतरी हुई हैं। इस दौरान जब एक कार चालक ने अपने रिश्तेदारों के रसूख का हवाला दिया तो IPS अनु बेनीवाल बोलीं कि "तुम्हारे फूफा चाहे प्रेसिडेंट हो तो भी चालान तो होगा ही।'' उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

आपको बता दें कि ग्वालियर में IPS अनु बेनीवाल वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उनके साथ शहर के सभी ट्रैफिक थाना प्रभारी और पुलिसबल भी मौजूद था। सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिसबल ने विशेषकर ब्लैक फिल्म, तेज आवाज वाले हॉर्न, तेज आवाज वाली मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट बाइक को रोककर कार्रवाई की गई।

इसी दौरान कंपू थाना क्षेत्र के शीतला शाह चौराहे पर एक ब्लैक फ्रेम चढ़ी हुई कार को रोका गया। कार को चेक किया गया तो पूरी कार पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी। इसके साथ ही कार में एक डंडा भी रखा हुआ था।

जब IPS अफसर अनु बेनीवाल ने इसे देखा तो चालान करने के लिए कह दिया। इस दौरान कार चालक ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए खुद को भाजपा नेता का रिश्तेदार बताते हुए चालान नहीं काटने को कहा। इस दौरान आईपीएस अनु ने उस युवक से कहा कि भले ही तुम्हारे फूफा प्रेसिडेंट हो तो भी कार्रवाई तो होगी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
