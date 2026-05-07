MP के इस छोटे से शहर में भी दिखेगा IPL जैसा रोमांच, 24 टीमें लेंगी हिस्सा; विजेताओं को मिलेगी अच्छी खासी रकम
आयोजकों का मानना है कि इस तरह के टूर्नामेंट से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें पेशेवर क्रिकेट का अनुभव मिलता। साथ ही उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में भी आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। शहर में पहली बार बड़े स्तर पर क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले की 24 टीमें हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि IPL की तरह यहां भी खिलाड़ियों की नीलामी के बाद उन्हें टीमों में शामिल किया गया है, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को पहचान, प्लेटफॉर्म और आगे बढ़ने का मौका मिल सके। टूर्नामेंट में विजेता टीम को एक लाख रुपए, उपविजेता को 50 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त टीम को 25 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा।
बुरहानपुर में आयोजित होने जा रही इस क्रिकेट लीग को आईपीएल की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसके लिए अलग-अलग टीमों के मालिक बनाए गए हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें अपनी टीमों के लिए खरीदा है। आयोजन समिति का कहना है कि इसका उद्देश्य जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच देना और उन्हें बड़े स्तर तक पहुंचाने का अवसर उपलब्ध कराना है।
इस क्रिकेट लीग की एक और खास बात यह है कि इसमें होने वाले मैचों का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इससे खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि उनके परिवार और क्रिकेट प्रेमी भी घर बैठे मैचों का आनंद ले सकेंगे। आयोजन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, और वे इसके लेकर खासा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस टूर्नामेंट से यहां के खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे वे प्रदेश और देश स्तर तक पहुंच सकेंगे। वहीं आयोजकों का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि बुरहानपुर के खिलाड़ी आगे बढ़ें और जिले का नाम रोशन करें।
आयोजकों का मानना है कि इस तरह के टूर्नामेंट से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें पेशेवर क्रिकेट का अनुभव मिलेगा। साथ ही उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आयोजकों के मुताबिक इस तरह के टूर्नामेंट खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है और साथ ही अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलता है।
उन्होंने कहा कि यह आयोजन युवाओं के लिए बहुत अच्छा मंच साबित होगा। आईपीएल की तर्ज पर होने जा रही यह क्रिकेट लीग अब बुरहानपुर में खेल प्रतिभाओं को नई पहचान देने की तैयारी में है। खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों को अब इस टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबलों का इंतजार है।
रिपोर्ट- गोपाल / NZ टीम
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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