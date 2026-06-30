Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IPL क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS पिता पर FIR, घर के कुक को पीटना पड़ा महंगा

Praveen Sharma भोपाल, एएनआई
Follow us on Google News
share

पंजाब किंग्स की ओर से आईपीएल में खेलने वाले क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS पिता के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगने पर कुक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है।

IPL क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS पिता पर FIR, घर के कुक को पीटना पड़ा महंगा

भोपाल पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ऑलराउंडर क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर पिता शैलेश सिंह पर अपने घर के कुक से मारपीट के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया है। कुक ने शशांक और शैलेश सिंह के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखने की शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर में परिवार के ड्राइवर को नामजद आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। रतिबाद पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित कुक विपेंद्र सिंह तोमर (31) की शिकायत पर रतिबाद थाने में सोमवार को मामला दर्ज किया गया। रीवा जिले का रहने वाला विपेंद्र भोपाल के मेंडोरी गांव में क्रिकेटर शशांक सिंह के घर पर कुक के तौर पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:श्रेयस को मुझे थप्पड़ मारना चाहिए था, क्योंकि मैं…रन आउट वाले कांड पर बोले शशांक

कुक के जानकार ने दिलाई थी नौकरी

कुक की ओर से दी गई लिखित शिकायत के मुताबिक विपेंद्र को एक जानकार हाल ही में रीवा से भोपाल लेकर आया था। उसे पूर्व आईपीएस अफसर के निलबड़ स्थित बंगले पर 15,000 महीना सैलरी और रहने-खाने की मुफ्त सुविधा देने का वादा किया गया था। इसके अलावा भविष्य में सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करने का भी वादा दिया गया था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि खाने के स्वाद को लेकर शिकायतों के चलते नौकरी पर लगने के कुछ ही घंटों के बाद ही उसे गाली-गलौज और भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। कुक ने अपनी शिकायत में बताया, “जब मैंने गाली-गलौज वाला माहौल देखकर वहां से नौकरी छोड़कर वापस घर लौटने की बात कही तो वो उस पर बुरी तरह भड़क गए।”

ये भी पढ़ें:शशांक का इंडिगो एयरलाइंस पर फूटा गुस्सा, IPL बहाल होने से पहले हो गया खेला

'शशांक और उसके पिता ने जबर्दस्ती मोबाइल फोन छीना'

विपेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि शशांक और उसके पिता ने जबर्दस्ती उसका मोबाइल फोन छीन लिया था ताकि वह किसी से बात न कर सके और उस पर अपनी मर्जी के बिना काम करते रहने के लिए दबाव डाला गया। आरोपियों से बचने के लिए उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था।

इसके बाद बाप-बेटे ने अपने ड्राइवर की मदद से कमरे का दरवाजा खोला और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस द्वारा कराई गई मेडिकल जांच में भी पीड़ित के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं।

इन धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर

पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि और उसकी औपचारिक शिकायत के आधार पर रतिबाद थाना पुलिस ने इस संबंध में पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296(B) अश्लील हरकतें और सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहना; धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाना/हमला करना और धारा 3(5) संयुक्त आपराधिक दायित्व (कई लोगों द्वारा समान इरादे से किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें:शशांक ने कप्तान का दुखाया दिल? करीब पहुंचकर भी शतक से दूर श्रेयस, क्या था प्लान
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Punjab Kings Bhopal News Madhya Pradesh News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।