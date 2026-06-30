IPL क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS पिता पर FIR, घर के कुक को पीटना पड़ा महंगा

पंजाब किंग्स की ओर से आईपीएल में खेलने वाले क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS पिता के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगने पर कुक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है।

भोपाल पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ऑलराउंडर क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर पिता शैलेश सिंह पर अपने घर के कुक से मारपीट के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया है। कुक ने शशांक और शैलेश सिंह के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखने की शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर में परिवार के ड्राइवर को नामजद आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। रतिबाद पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित कुक विपेंद्र सिंह तोमर (31) की शिकायत पर रतिबाद थाने में सोमवार को मामला दर्ज किया गया। रीवा जिले का रहने वाला विपेंद्र भोपाल के मेंडोरी गांव में क्रिकेटर शशांक सिंह के घर पर कुक के तौर पर काम करता है।

कुक के जानकार ने दिलाई थी नौकरी कुक की ओर से दी गई लिखित शिकायत के मुताबिक विपेंद्र को एक जानकार हाल ही में रीवा से भोपाल लेकर आया था। उसे पूर्व आईपीएस अफसर के निलबड़ स्थित बंगले पर 15,000 महीना सैलरी और रहने-खाने की मुफ्त सुविधा देने का वादा किया गया था। इसके अलावा भविष्य में सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करने का भी वादा दिया गया था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि खाने के स्वाद को लेकर शिकायतों के चलते नौकरी पर लगने के कुछ ही घंटों के बाद ही उसे गाली-गलौज और भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। कुक ने अपनी शिकायत में बताया, “जब मैंने गाली-गलौज वाला माहौल देखकर वहां से नौकरी छोड़कर वापस घर लौटने की बात कही तो वो उस पर बुरी तरह भड़क गए।”

'शशांक और उसके पिता ने जबर्दस्ती मोबाइल फोन छीना' विपेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि शशांक और उसके पिता ने जबर्दस्ती उसका मोबाइल फोन छीन लिया था ताकि वह किसी से बात न कर सके और उस पर अपनी मर्जी के बिना काम करते रहने के लिए दबाव डाला गया। आरोपियों से बचने के लिए उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था।

इसके बाद बाप-बेटे ने अपने ड्राइवर की मदद से कमरे का दरवाजा खोला और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस द्वारा कराई गई मेडिकल जांच में भी पीड़ित के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं।