Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Intense cold wave grips MP, with temperatures dropping below 5 degree Celsius, fog expected in these cities
MP में कड़ाके की सर्दी, तापमान 5 डिग्री से कम हुआ; अगले दो दिन इन जिलों में कहर बरपाएगा कोहरा

MP में कड़ाके की सर्दी, तापमान 5 डिग्री से कम हुआ; अगले दो दिन इन जिलों में कहर बरपाएगा कोहरा

संक्षेप:

एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय स्तरों में ट्रफ के रूप में माध्य समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित था, जो पूर्व-उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ गया है।

Dec 24, 2025 02:53 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश की आबोहवा में भी दिख रहा है और उसकी वजह से यहां ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही कुछ इलाकों में घना कोहरा भी हो रहा है। बुधवार सुबह तक बीते 24 घंटों के मौसम की बात करें तो प्रदेश के रीवा, सतना, खजुराहो और इंदौर जिलों में कोहरा देखा गया। इस दौरान सबसे कम तापमान नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान सागर में 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड का आलम यह है कि प्रदेश के 17 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अगले दो दिन इन जिलों में रहेगा कोहरा

24 दिसंबर (बुधवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के सिंगरौली, रीवा, छतरपुर, सतना और मऊगंज जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की है, तो वहीं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, सीधी, शहडोल, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में मध्यम कोहरा छाने की उम्मीद जताई है।

25 दिसंबर (गुरुवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मउगंज, सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों में मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में 10 डिग्री या इससे कम रहा न्यूनतम तापमान

पचमढ़ी में 3.8, नौगांव में 7, गिरवर (शाजापुर) में 7.2, राजगढ़ में 7.4, मलाजखंड में 7.6, इंदौर में 8, रीवा में 8.2, उमरिया में 8.3,छिंदवाड़ा में 9, मंडला में 9, रायसेन में 9, खजुराहो में 9.2, टीकमगढ़ में 9.8, भोपाल में 9.8, बैतूल में 10, खंडवा में 10, शिवपुरी में 10 और रायसेन में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम की सिनोप्टिक स्थितियां

उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं लगभग 240 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से चल रही हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय स्तरों में ट्रफ के रूप में माध्य समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित था, जो पूर्व-उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ गया है। एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के 27 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|