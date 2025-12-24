MP में कड़ाके की सर्दी, तापमान 5 डिग्री से कम हुआ; अगले दो दिन इन जिलों में कहर बरपाएगा कोहरा

संक्षेप: एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय स्तरों में ट्रफ के रूप में माध्य समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित था, जो पूर्व-उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ गया है।

पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश की आबोहवा में भी दिख रहा है और उसकी वजह से यहां ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही कुछ इलाकों में घना कोहरा भी हो रहा है। बुधवार सुबह तक बीते 24 घंटों के मौसम की बात करें तो प्रदेश के रीवा, सतना, खजुराहो और इंदौर जिलों में कोहरा देखा गया। इस दौरान सबसे कम तापमान नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान सागर में 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड का आलम यह है कि प्रदेश के 17 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अगले दो दिन इन जिलों में रहेगा कोहरा 24 दिसंबर (बुधवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के सिंगरौली, रीवा, छतरपुर, सतना और मऊगंज जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की है, तो वहीं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, सीधी, शहडोल, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में मध्यम कोहरा छाने की उम्मीद जताई है।

25 दिसंबर (गुरुवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मउगंज, सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों में मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में 10 डिग्री या इससे कम रहा न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 3.8, नौगांव में 7, गिरवर (शाजापुर) में 7.2, राजगढ़ में 7.4, मलाजखंड में 7.6, इंदौर में 8, रीवा में 8.2, उमरिया में 8.3,छिंदवाड़ा में 9, मंडला में 9, रायसेन में 9, खजुराहो में 9.2, टीकमगढ़ में 9.8, भोपाल में 9.8, बैतूल में 10, खंडवा में 10, शिवपुरी में 10 और रायसेन में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।