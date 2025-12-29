MP में कड़ाके की ठंड, 4 डिग्री से भी कम हुआ दो शहरों का तापमान; IMD ने जारी किया अलर्ट

संक्षेप: मंगलवार 30 दिसंबर के लिए प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

समुद्र तल के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने से मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते दिन प्रदेश के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान भोपाल, राजगढ़, इंदौर, शहडोल जिलों में शीत लहर का सबसे ज्यादा असर दिखा। इसके अलावा ग्वालियर, दतिया और दमोह जिलों में घना कोहरा देखा गया, जबकि छतरपुर (नौगांव) उमरिया जिलों में मध्यम कोहरा देखा गया। रविवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस शहडोल के कल्याणपुर में तो इसके बाद राजगढ़ में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस इंदौर, उज्जैन और छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम विजिबिलिटी ग्वालियर, नौगांव और उमरिया में 200 से 500 मीटर के बीच रही।

मौसम विभाग ने सोमवार 29 दिसंबर के लिए प्रदेश के इंदौर, देवास, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल और सीहोर जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना, सतना, टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी जिलों में कहीं-कहीं घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दमोह, कटनी, मैहर, उमरिया और शहडोल जिलों में कहीं-कहीं मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

इसके अलावा मंगलवार 30 दिसंबर के लिए प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले पांच प्रमुख शहर कल्याणपुर (शहडोल)- 3.8 डिग्री

राजगढ़- 4 डिग्री

उमरिया व नौगांव (छतरपुर)- 5 डिग्री

मलाजखंड (बालाघाट)- 5.3

प्रदेश के प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान भोपाल- 5.6 डिग्री

इंदौर- 6.4 डिग्री

उज्जैन- 9.5 डिग्री

ग्वालियर- 9 डिग्री

जबलपुर- 8 डिग्री

रतलाम- 9 डिग्री