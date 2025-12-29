Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Intense cold wave grips MP, temperatures drop below 4 degrees Celsius in two places, IMD issues alert
MP में कड़ाके की ठंड, 4 डिग्री से भी कम हुआ दो शहरों का तापमान; IMD ने जारी किया अलर्ट

MP में कड़ाके की ठंड, 4 डिग्री से भी कम हुआ दो शहरों का तापमान; IMD ने जारी किया अलर्ट

संक्षेप:

मंगलवार 30 दिसंबर के लिए प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

Dec 29, 2025 03:02 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

समुद्र तल के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने से मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते दिन प्रदेश के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान भोपाल, राजगढ़, इंदौर, शहडोल जिलों में शीत लहर का सबसे ज्यादा असर दिखा। इसके अलावा ग्वालियर, दतिया और दमोह जिलों में घना कोहरा देखा गया, जबकि छतरपुर (नौगांव) उमरिया जिलों में मध्यम कोहरा देखा गया। रविवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस शहडोल के कल्याणपुर में तो इसके बाद राजगढ़ में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस इंदौर, उज्जैन और छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम विजिबिलिटी ग्वालियर, नौगांव और उमरिया में 200 से 500 मीटर के बीच रही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग ने सोमवार 29 दिसंबर के लिए प्रदेश के इंदौर, देवास, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल और सीहोर जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना, सतना, टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी जिलों में कहीं-कहीं घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दमोह, कटनी, मैहर, उमरिया और शहडोल जिलों में कहीं-कहीं मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

इसके अलावा मंगलवार 30 दिसंबर के लिए प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले पांच प्रमुख शहर

कल्याणपुर (शहडोल)- 3.8 डिग्री

राजगढ़- 4 डिग्री

उमरिया व नौगांव (छतरपुर)- 5 डिग्री

मलाजखंड (बालाघाट)- 5.3

प्रदेश के प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान

भोपाल- 5.6 डिग्री

इंदौर- 6.4 डिग्री

उज्जैन- 9.5 डिग्री

ग्वालियर- 9 डिग्री

जबलपुर- 8 डिग्री

रतलाम- 9 डिग्री

मौसम की सिनोप्टिक परिस्थितियां

एक नया पश्चिमी विक्षोभ, मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ के रूप में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी ऊंचाई पर, लगभग 52 डिग्री पूर्व देशांतर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है। दक्षिण राजस्थान के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी ऊँचाई पर 287 किमी / घंटे की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में ट्रफ़ के रूप में, माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी ऊँचाई पर, लगभग 60° पूर्व देशांतर से 30° उत्तर अक्षांश के उत्तर में अवस्थित था जो पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|