सोशल मीडिया की दोस्ती पड़ी भारी, इंस्टाग्राम फ्रेंड ने नाबालिग से किया रेप, बदहवास होकर घर लौटी
मध्य प्रदेश के रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ इंस्टाग्राम पर बने दोस्त द्वारा रेप करने मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर लिया है।
इन दिनों सोशल मीडिया का क्रेज इस तरह है कि युवा वर्ग तेजी से उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। बिना जाने पहचाने ही सोशल मीडिया में बातचीत कर अंजान लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं, जो कई बार मंहगा भी पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला रीवा से सामने आया है, जहां इंस्ट्राग्राम पर हुई दोस्ती के चक्कर में किशोरी रेप का शिकार हो गई। पूरी घटना रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है।
27 फरवरी की रात नाबालिग किशोरी अपनी सहेली से मिलने के लिए घर से निकली थी। सहेली से मिलने के बाद वो अपने इंस्ट्राग्राम फ्रेंड से मिलने गई, जहां पर उसके साथ रेप की घटना हुई। देर रात जब वह घर वापस लौटी तो बदहवास हालत में थी। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर उसने आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर परिवार के लोग भी हैरान रह गए। उसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता द्वारा घटनास्थल और आरोपी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी। उसके बाद पुलिस ने पीड़िता द्वारा बताए गए स्थानों के सीसीटीवी खंगाले और जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की इंस्टाग्राम के जरिए बिछिया थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग किशोर से दोस्ती हुई थी। 27 फरवरी की रात किशोरी उससे मिलने गई थी, जहां आरोपी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर रेप और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है।
