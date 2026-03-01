Hindustan Hindi News
सोशल मीडिया की दोस्ती पड़ी भारी, इंस्टाग्राम फ्रेंड ने नाबालिग से किया रेप, बदहवास होकर घर लौटी

Mar 01, 2026 11:14 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
मध्य प्रदेश के रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ इंस्टाग्राम पर बने दोस्त द्वारा रेप करने मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर लिया है।

सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करना एक बार फिर खतरनाक साबित हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ इंस्टाग्राम पर बने दोस्त द्वारा रेप करने मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर लिया है।

इन दिनों सोशल मीडिया का क्रेज इस तरह है कि युवा वर्ग तेजी से उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। बिना जाने पहचाने ही सोशल मीडिया में बातचीत कर अंजान लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं, जो कई बार मंहगा भी पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला रीवा से सामने आया है, जहां इंस्ट्राग्राम पर हुई दोस्ती के चक्कर में किशोरी रेप का शिकार हो गई। पूरी घटना रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है।

27 फरवरी की रात नाबालिग किशोरी अपनी सहेली से मिलने के लिए घर से निकली थी। सहेली से मिलने के बाद वो अपने इंस्ट्राग्राम फ्रेंड से मिलने गई, जहां पर उसके साथ रेप की घटना हुई। देर रात जब वह घर वापस लौटी तो बदहवास हालत में थी। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर उसने आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर परिवार के लोग भी हैरान रह गए। उसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता द्वारा घटनास्थल और आरोपी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी। उसके बाद पुलिस ने पीड़िता द्वारा बताए गए स्थानों के सीसीटीवी खंगाले और जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की इंस्टाग्राम के जरिए बिछिया थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग किशोर से दोस्ती हुई थी। 27 फरवरी की रात किशोरी उससे मिलने गई थी, जहां आरोपी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर रेप और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

