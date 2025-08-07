इंदौर की इस बात से प्रभावित महाराष्ट्र की मंत्री ने कही कॉपी करने की बात;प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर दिया जवाब

प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर पंकजा मुंडे ने कहा, ‘वह इतनी बड़ी हस्ती के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगी, लेकिन आतंकवाद का रंग अंधकार जैसा ही है।' उन्होंने कहा कि आतंकवाद युवा पीढ़ी को अंधकार में धकेलता है और निर्दोष लोगों की जान ले लेता है।

महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे इंदौर शहर के कचरा प्रबंधन मॉडल को देखकर इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने ना केवल इसकी सराहना की बल्कि यह भी कहा कि वह देश के इस सबसे साफ शहर में स्वच्छता के लिए किए गए नवाचारों को अपने राज्य में भी दोहराएंगी। मुंडे महाराष्ट्र सरकार की एक टीम के साथ बुधवार को इंदौर में थीं और यहां के कचरा प्रबंधन मॉडल को समझने के लिए आई थीं।

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें शहर की कचरा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित विभिन्न केंद्रों का दौरा कराया और उनके बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सफाई के क्षेत्र में इंदौर द्वारा हासिल की गई कामयाबी की तारीफ करी और यहां किए गए प्रयोगों को महाराष्ट्र के शहरों में भी दोहराने की बात कही।

इस बारे में संवाददाताओं से बात करते हुए मुंडे ने कहा, 'इंदौर ने पिछले 10 वर्षों में जनता और गैर-सरकारी संगठनों को साथ लेकर बेहद प्रभावशाली तरीके से स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हम निश्चित रूप से स्वच्छता के क्षेत्र में इस शहर में हुए कुछ नवाचारों को महाराष्ट्र में दोहराना चाहेंगे।' उन्होंने यहां तक कहा कि स्वच्छता और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में इंदौर में जो कुछ नवाचार हो रहे हैं, उन्हें वैश्विक स्तर पर भी अपनाया जाएगा।

मुंडे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बाद, वह निर्वाचित प्रतिनिधियों को इंदौर भेजेंगी ताकि वे इस शहर से कचरा प्रबंधन के गुर सीख सकें।

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी जानकारी इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए मुंडे ने लिखा, 'कबीट खेड़ी स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा कर ट्रेंचिंग ग्राउंड एवं सीएनजी प्लांट का भ्रमण करते हुए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर इंदौर के मेयर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी सहित जनप्रतिनिधियों एवं निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही।'

इसी बारे में एक पोस्ट करते हुए इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने लिखा, 'इंदौर नगर पालिक निगम ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के कचरे के पहाड़ का कुशलता से निष्पादन कर, इसे दर्शनीय पार्क में परिवर्तित कर दिया है। आज, बहन सुश्री पंकजा मुंडे जी को ट्रेंचिंग ग्राउंड एवं सीएनजी प्लांट का भ्रमण कराते हुए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में सविस्तार जानकारी प्रदान की।'

प्रज्ञा ठाकुर के आतंकवाद का रंग हरा बताने पर भी दिया जवाब उधर मुंडे से जब पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, जिसमें उन्होंने आतंकवाद का रंग हरा बताया था, तो मुंडे ने कहा कि 'वह इतनी बड़ी हस्ती के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगी, लेकिन आतंकवाद का रंग अंधकार जैसा ही है।' मंत्री ने कहा कि आतंकवाद युवा पीढ़ी को अंधकार में धकेलता है और निर्दोष लोगों की जान ले लेता है।