रील बनाकर बुरा फंसे इनफ्लुएंसर, तान्या मित्तल के भाई ने दी जान से मारने की धमकी

तान्या मित्तल बिग बॉस शो में अपने आलीशान घर और अपने बॉडीगार्ड की बड़ी-बड़ी बातें करती हैं। लोग उनके घर से लेकर उनके बॉडीगार्ड के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। रियलिटी टेस्ट करने के लिए उनके घर और उनके बॉडीगार्ड के पास लोग पहुंच रहे हैं। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरTue, 16 Sep 2025 06:03 PM
ग्वालियर में रियलिटी शो बिग बॉस में पहुंचकर सुर्खियां बटोर रहीं तान्या मित्तल एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार चर्चा की वजह है उनका भाई। तान्या मित्तल के भाई अमितेश पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर विश्वम पंजवानी को तान्या मित्तल के ऊपर फनी रील बनाने पर धमकियां दी है। इनफ्लुएंसर विश्वम पंजवानी ने आरोप लगाया कि तान्या के भाई बाउंसर लेकर उनके घर पहुंचे और जान से मारने तक की धमकी दे डाली।

तान्या मित्तल बिग बॉस शो में अपने आलीशान घर और अपने बॉडीगार्ड की बड़ी-बड़ी बातें करती हैं। लोग उनके घर से लेकर उनके बॉडीगार्ड के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। रियलिटी टेस्ट करने के लिए उनके घर और उनके बॉडीगार्ड के पास पहुंच रहे विश्वम पंजवानी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने तानिया मित्तल के बारे में जानने का प्रयास किया कि क्या हकीकत में तान्या मित्तल के पास 100 से अधिक बॉडीगार्ड उपलब्ध हैं।

बस यही बात तानिया मित्तल के भाई अमितेश को नागवार गुजरी। उन्होंने विश्वम पंजबानी को पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप,फेसबुक पर धमकी भरे मैसेज भेजे और उसके बाद वह बॉडीगार्ड लेकर उनके घर पहुंच गए। इस मामले में सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर विश्वम पंजवानी बेहद डरे हुए हैं। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वह शहर के माधौगंज थाना क्षेत्र में रहते हैं। इस मामले में पुलिस शिकायती आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई में जुटी हुई है। तानिया मित्तल के भाई अमितेश की मुश्किलें बढ़ सकती है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Madhya Pradesh News tanya mittal Big Boss अन्य..
