MP के शख्स ने अयोध्या में करवाया अन्नक्षेत्र व सत्संग भवन का निर्माण, बताया कब तक होगा उद्घाटन

संक्षेप: अयोध्या के लगभग 25,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक अन्नक्षेत्र और एक सत्संग भवन का निर्माण किया जा रहा है। अन्नक्षेत्र के तैयार होने के बाद वहां एक बार में लगभग 700-800 लोग बैठकर भोजन कर सकेंगे।'

Thu, 6 Nov 2025 03:11 PMSourabh Jain एएनआई, इंदौर, मध्य प्रदेश
इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी विनोद अग्रवाल अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक विशाल अन्नक्षेत्र (भोजन कक्ष) और सत्संग भवन का निर्माण करा रहे हैं। इस बारे में एएनआई से बात करते हुए उद्योगपति ने बताया कि यह काम लगभग पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन अगले महीने दिसंबर में होने की संभावना है। अग्रवाल इंदौर के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर में भी एक भोजनशाला का निर्माण करा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन बुधवार को किया गया। साथ ही दो साल पहले उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अन्नक्षेत्र भी बनवाया था, जिसका संचालन तब से लगातार जारी है।

अग्रवाल ने एएनआई को बताया, 'अयोध्या में राम मंदिर के बिल्कुल पास, विश्व हिंदू परिषद के एक विशाल परियोजना पर काम चल रहा है। उसी परियोजना के अंतर्गत, लगभग 25,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक अन्नक्षेत्र और एक सत्संग भवन का निर्माण किया जा रहा है। अन्नक्षेत्र के तैयार होने के बाद वहां एक बार में लगभग 700-800 लोग बैठकर भोजन कर सकेंगे, साथ ही एक दिन में वहां लगभग 8 से 10 हजार लोगों के भोजन करने की व्यवस्था भी रहेगी।'

उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहां कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, एक वातानुकूलित सत्संग भवन भी बनाया जा रहा है और उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। दिसंबर में उसका उद्घाटन किया जाएगा और इसके बाद उसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

पहले नवंबर में उद्घाटन कराने की थी योजना

उद्योगपति ने कहा, 'राम मंदिर का अंतिम कार्य पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री 25 नवंबर को अयोध्या आ रहे हैं। इसलिए, शुरुआत में हम 24 नवंबर के आसपास अन्नक्षेत्र और सत्संग भवन का उद्घाटन करने की सोच रहे थे, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन चूंकि कुछ काम अभी बाकी है, इसलिए उद्घाटन दिसंबर में होगा।'

महाकाल मंदिर में भी करवाया अन्नक्षेत्र का निर्माण

इसके अलावा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में किए अपने कार्यों की जानकारी देते हुए अग्रवाल ने बताया कि उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास हमारी अन्नक्षेत्र और आवास सुविधा बनाने की योजना थी। लेकिन ऐसा करने से दोनों ही जगहों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं उपलब्ध हो पाता, इसलिए फिर हमने पूरे क्षेत्र में केवल अन्नक्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा।

अग्रवाल ने कहा, 'अब वहां एक विशाल अन्नक्षेत्र विकसित किया गया है। यह काफी बड़ा है जहां एक दिन में कम से कम 50,000 लोग भोजन कर सकते हैं। इस विशाल भोजन केंद्र में एक स्वचालित रसोई है और अंदर के सभी उपकरण भी ऑटोमैटिक हैं। इसके बनने के बाद वहां हर दिन 10 से 15 हजार लोग भोजन कर रहे हैं और यह अन्नक्षेत्र वहां लगभग डेढ़ से दो वर्षों से चल रहा है।'

इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर के लिए बताई योजना

आगे इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर के संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा, 'यह मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, इसलिए यहां बहुत से भक्त आते हैं। उन्हें प्रसाद भी मिलना चाहिए। चूंकि इस क्षेत्र में इस तरह के सामाजिक, आध्यात्मिक या धार्मिक आयोजनों के लिए कोई बड़ा हॉल नहीं है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई चीजें बनाने के लिए यहां भूमि पूजन किया गया, जिनमें मंदिर के अनुसार एक भोजनशाला (भोजन कक्ष) और मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए एक रसोई का निर्माण भी शामिल है।'

इसके अलावा, एक और बड़ी रसोई बनाई जाएगी जो शहर भर में रोज़ाना 3 से 4 हजार लोगों को खाना बांटेगी। इसके लिए अलग-अलग वितरण केंद्र और कियोस्क बनाए जाएंगे। उद्योगपति ने बताया कि लोगों की प्रतिक्रिया और ईश्वर की कृपा के आधार पर इसका और विस्तार किया जाएगा।

