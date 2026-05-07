'आरोप सही होंगे तभी'... यौन शोषण मामले में मंत्री का जवाब सुन बीजेपी नेताओं ने मंच पर ही टोका
मीडिया ने जैसे ही पूछा कि रीना बोरासी के आरोपों पर चिंतामणि मालवीय ने नोटिस दिया है, मंत्री सिलावट ने तुरंत इसे “कांग्रेस का अंदरूनी मामला” बता दिया। इतना सुनते ही मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने उन्हें टोका और याद दिलाया कि मालवीय उनकी ही पार्टी के विधायक हैं।
इंदौर में गुरुवार को जल संसाधन मंत्री और सांवेर विधायक तुलसीराम सिलावट की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त असहज हो गई, जब उनसे बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय और रीना बोरासी विवाद को लेकर सवाल पूछ लिया गया। मंत्री जी सवाल सुनते ही कन्फ्यूज हो गए और बार-बार अपने ही बयान बदलते नजर आए।
सवाल पर उलझे मंत्री, बार-बार सुधारे गए
मीडिया ने जैसे ही पूछा कि रीना बोरासी के आरोपों पर चिंतामणि मालवीय ने नोटिस दिया है, मंत्री सिलावट ने तुरंत इसे “कांग्रेस का अंदरूनी मामला” बता दिया। इतना सुनते ही मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने उन्हें टोका और याद दिलाया कि मालवीय उनकी ही पार्टी के विधायक हैं। इसके बाद भी मंत्री सिलावट स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और बात को घुमाते नजर आए।
पहले उन्होंने कहा कि “आरोप सही होंगे तभी लगाए गए होंगे, निष्पक्ष जांच होगी”, लेकिन कुछ ही पल बाद फिर बयान पलटते हुए आरोपों को “बेबुनियाद” बता दिया और मालवीय की शिकायत को सही ठहराया।
सवाल- रीना बोरासी के आरोपों पर चिंतामणि मालवीय ने नोटिस दिया है?
मंत्री तुलसी सिलावट- यह कांग्रेस का आपसी मामला है।
(इस पर श्रवणा चावड़ा ने मंत्री को टोका और कहा कि मालवीय जी अपने विधायक है आलोट से)
मंत्री जी- किसने लगाया आरोप, एक बात सुनिए, सही होगा तभी तो आरोप लगाए, इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होगी और सही होगा तो कार्रवाई होगी।
(इस पर बीजेपी नेताओं ने फिर समझाया कि आलोट विधायक मालवीय अपने है)
मंत्रीजीः सुनो, मैं यह कह रहा था कि जो आरोप लगा है। (फिर बीजेपी नेता उन्हें विस्तार से मामला समझाते हैं)
इसके बाद मंत्री जी- आरोप जो लगाए थे वह बेबुनियाद था, चिंतामणि मालवीय ने इसके खिलाफ जो शिकायत की वह सही थी। बस मैं यही तो कह रहा हूं।
क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, रीना बोरासी ने हाल ही में विधायक चिंतामणि मालवीय पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसमें एक महिला के साथ यौन शोषण और संपत्ति पर कब्जे का आरोप शामिल है। इसके जवाब में मालवीय ने बोरासी को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजते हुए सात दिन में सबूत पेश करने को कहा है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्हें 7 दिनों के अंदर अपने आरोपों की पुष्टि करने वाले प्रमाणित दस्तावेज सौंपने होंगे। विफल रहने पर, उन पर 10 करोड़ रुपये का मानहानि दावा और उचित आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।
रिपोर्ट – हेमंत
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