इंदौर जल त्रासदी: HC ने सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, जांच आयोग को 6 अप्रैल तक का अल्टीमेटम
मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की गई है। भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने के बाद यह मामला न्यायिक जांच के दायरे में आया था।
इंदौर भागीरथपुरा में दूषित पानी कांड को लेकर गठित जांच आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पेश कर दी है। कोर्ट ने आयोग को मामले की विस्तृत जांच कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की गई है। मामला शहर में दूषित पेयजल से कई लोगों और 37 मौत और सैकड़ों के बीमार होने के बाद सामने आया था, जिस पर अदालत पहले भी सख्त रुख अपना चुकी है।
इंदौर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया ने पीड़ित पक्ष की और से पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट के सामने दलील दी कि घटना को करीब 90 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि शहर की 110 वॉटर हेड टंकियों में से केवल एक टंकी में संक्रमण पाया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही के कारण पूरा क्षेत्र प्रभावित हो गया।
जिम्मेदारी तय नहीं होना चिंताजनक
बागड़िया ने कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं होना चिंताजनक है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने अदालत से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
अब तक रिपोर्ट अधूरी ही मानी जा रही है
गौरतलब है कि भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने के बाद यह मामला न्यायिक जांच के दायरे में आया था। अब तक रिपोर्ट अधूरी ही मानी जा रही है क्योंकि रिपोर्ट में मौत के आंकड़ों पर जांच आयोग की और से कोई संख्या नहीं बताई गई है, जिस पर भी एडवोकेट अजय बागड़ियां ने आपत्ति ली थी, जिसे देखते हुए माननीय न्यायालय ने विस्तृत जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया है, अब अगली सुनवाई पर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग और इंदौर नगर निगम विस्तृत रिपोर्ट पेश करना होगी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
