'जनसंख्या असंतुलन ही था 1947 में बंटवारे की जड़'.., इंदौर में बोले RSS नेता
इंदौर में रविवार को आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक जनसंवाद के दौरान, आंबेकर ने हिंदुत्व की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि यह लोगों के बीच एकता और मिलजुल कर रहने पर जोर देती है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता सुनील आंबेकर ने दावा किया है कि 1947 में भारत का विभाजन 'जनसंख्या असंतुलन' का परिणाम था और उन्होंने ऐसी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के आरक्षण और धर्मांतरण को लेकर भी अपने विचार रखे।
इंदौर में रविवार को आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक जनसंवाद के दौरान, आंबेकर ने हिंदुत्व की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि यह लोगों के बीच एकता और मिलजुल कर रहने पर जोर देती है।
समाज के लिए चिंता का विषय
आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार और मीडिया विभाग के प्रमुख आंबेकर ने कहा कि 'जनसंख्या असंतुलन' समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, ‘कई स्टडी से पता चला है कि जब जनसंख्या असंतुलन के कारण मूल परंपराओं को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, तो उस स्थान की पहचान बदल जाती है और उसकी एकता और अखंडता के सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं।’
देश के विभाजन की वजह भी बताई
एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने आगे कहा, ‘जनसंख्या असंतुलन के कारण ही 1947 में देश का विभाजन हुआ था।’ आंबेकर ने यह भी कहा कि अवैध घुसपैठ और 'ताकत, लालच और धोखे' से किया जाने वाला धर्मांतरण भी चिंता का विषय है, क्योंकि इस वजह से भी जनसंख्या में असंतुलन पैदा होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए राष्ट्रीय हित में जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।
महिला आरक्षण बिल पर क्या बोले?
संसद में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित संविधान (131वां संशोधन) बिल के पारित न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपना उचित स्थान पाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ इन क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
युद्ध केवल मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए
सुनील आंबेकर ने बीते महीने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति के कारण विदेशों में विभिन्न स्थानों पर फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। मौजूदा हालात पर आंबेकर ने कहा था कि, 'दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। युद्ध हो रहे हैं। अगर इनका शांतिपूर्ण समाधान निकल आए तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। भारत हमेशा से दुनिया में शांति और प्रगति चाहता है। अगर कोई युद्ध होता है, तो वह मानवता की भलाई और सत्य के लिए होना चाहिए, न कि स्वार्थ सिद्धि के लिए... हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो।' आंबेकर ने पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी।
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