इंदौर: MPPSC के खिलाफ अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन, ये हैं मांगें; 13 महीने पहले भी हुआ था आंदोलन

इंदौर: MPPSC के खिलाफ अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन, ये हैं मांगें; 13 महीने पहले भी हुआ था आंदोलन

संक्षेप:

13 महीने बाद एकबार धरना दिया गया है क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी कई मागों को अब भी नहीं माना गया है। तब भी अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में भी डटे हुए थे।

Jan 25, 2026 04:26 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, सुधार की मांग और परीक्षा में कथित घोटालों के विरोध में अभ्यर्थी एकबार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। छात्र शनिवार रात से ही इंदौर स्थित मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर पोस्टर लेकर धरने पर बैठे हैं।

धरने में शामिल अभ्यर्थियों की मांग है कि स्टेट सर्विस परीक्षा के इंटरव्यू प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। मांग है कि अंकों को 185 से घटाकर 100 अंक किया जाए और साथ ही इंटरव्यू में जो बोर्ड होता है उसके लिए लॉटरी सिस्टम शुरू किया जाए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के नाम और उपनाम की जगह कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाए।

साल 2024 में भी अभ्यर्थियों ने धरना दिया था जो कि 7 दिन चला था।

क्या हैं बड़ी मांगें?

धरने में शामिल अभ्यर्थियों 87:13 फॉर्म्युले को खत्म कर 100 प्रतिशत पदों पर चयन सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सभी रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू मांग की है। साथ ही 2019 से होल्ड पर रखे गए 13 प्रतिशत पदों की सूची जारी करने की मांग की गई है। वहीं एक मांग ये भी है कि राज्य सेवा परीक्षा में पदों की संख्या को 155 से बढ़ाकर 700 किया जाए। इनके अलावा भी अभ्यर्थियों की कुछ और मांग भी हैं। आपको बता दें कि कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है।

खुद मुख्यमंत्री ने की थी मुलाकात

साल 2024 में भी अभ्यर्थियों ने धरना दिया था जो कि 7 दिन चला था। मुख्यमंत्री और प्रशासन ने तब आश्वासन दिया था कि मांगों को मान लिया जाएगा। वहीं अब 13 महीने बाद एकबार धरना दिया गया है क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी कई मागों को अब भी नहीं माना गया है। तब भी अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में भी डटे हुए थे। वहीं, विरोध को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात की गई थी। अभ्यर्थियों को रोकने के लिए सड़कों पर बड़े-बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
