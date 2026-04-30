मैकेनिक पिता नहीं कर पाया जिद पूरी, 5 के बदले दिए 3 हजार, बेटी ने लगा ली फांसी
जन्मदिन के लिए नए कपड़े खरीदने की इच्छा जताते हुए पिता से 5 हजार रुपए मांगे थे। पिता ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए उसे 3 हजार रुपए दिए और समझाया कि फिलहाल इतने ही संभव हैं। इसी बात को लेकर वह नाराज चल रही थी।
एक पिता के लिए उसकी औलाद की खुशी से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। वह दिन-रात पसीना बहाता है ताकि अपने बच्चों की हर छोटी-बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर सके। लेकिन जब वही पिता अपनी संतान की एक मामूली सी मांग पूरी करने में खुद को असमर्थ पाता है तो मन ही मन दुखी होता है। शहर के छोटी ग्वालटोली इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 16 वर्षीय छात्रा ने अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस घर में अगले दिन जश्न की तैयारी थी, वहीं अचानक मातम पसर गया। परिवार के लोग जब केक और गिफ्ट लेकर घर लौटे, तो बेटी को फंदे पर लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
नए कपड़े खरीदने की इच्छा जताई थी
जानकारी के मुताबिक वंशिका (16), पिता मिश्रीलाल बरोले, कक्षा 11वीं की छात्रा थी। उसके पिता ऑटो मैकेनिक हैं और सीमित आय में अपनी मेहनत की कमाई से परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ताबया जा रहा है कि वंशिका ने अपने जन्मदिन के लिए नए कपड़े खरीदने की इच्छा जताते हुए पिता से 5 हजार रुपए मांगे थे। पिता ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए उसे 3 हजार रुपए दिए और समझाया कि फिलहाल इतने ही संभव हैं। इसी बात को लेकर वह नाराज चल रही थी।
शादी में जाने से इनकार कर दिया
बुधवार को परिवार में एक शादी समारोह था, जिसमें घर के अधिकांश सदस्य शामिल होने गए थे। वंशिका को भी साथ चलने के लिए कहा गया, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया और घर पर अकेले रुक गई। परिजनों को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी नाराजगी इतना बड़ा कदम उठाने की वजह बन जाएगी।
बेटी के लिए केक और गिफ्ट लेकर आए
शाम ढलते ही घर में सन्नाटा था और वंशिका अकेली थी। इसी दौरान उसने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रात को जब परिवार शादी से वापस लौटा, तो वे बेटी के लिए केक और गिफ्ट लेकर आए थे, ताकि अगले दिन उसका जन्मदिन मनाया जा सके। लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुला, सामने का मंजर देख सभी सन्न रह गए—वंशिका फंदे पर झूल रही थी।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है
घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा हाल ही में पैसों की बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान थी, हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
रिपोर्ट -हेमंत
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