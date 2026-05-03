इंदौर का हैवान पति! पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डाला मिर्च पाउडर, रूह कंपा देने वाली करतूत
हमले में गंभीर रूप से घायल महिला जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन आरोपी का गुस्सा यहीं नहीं थमा। पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद आरोपी मिर्च पाउडर लेकर आया और उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। असहनीय दर्द से महिला जोर-जोर से चीखने लगी।
इंदौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक पति ने चरित्र शंका में हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दीं। विवाद के बाद शराब के नशे में धुत आरोपी ने पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर उसकी हालत और भी गंभीर बनाने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाल दिया। घटना गांधी नगर थाना क्षेत्र के पालाखेड़ी इलाके की है। 35 वर्षीय पीड़िता, जो सिलाई का काम करती है, ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात उसका पति नशे में घर पहुंचा और शादी से पहले के संबंधों को लेकर उस पर शक जताने लगा।
विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पहले गाली-गलौज शुरू की। जब महिला ने विरोध किया, तो उसने पास पड़ी पानी भरने की प्लास्टिक पाइप उठा ली और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर, चेहरा, पीठ, पेट, हाथ-पैर शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, जहां वार न किया हो।
महिला जोर-जोर से चीखने लगी
हमले में गंभीर रूप से घायल महिला जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन आरोपी का गुस्सा यहीं नहीं थमा। पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद आरोपी मिर्च पाउडर लेकर आया और उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। असहनीय दर्द से महिला जोर-जोर से चीखने लगी।
पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई
महिला की चीख-पुकार सुनकर उसका बेटा और ननद मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे बचाया। तत्काल उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल महिला का उपचार जारी है। घायल अवस्था में पीड़िता गांधी नगर थाने पहुंची और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पति के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
चरित्र पर करता है शक
पति ने महिला पर आरोप लगाया कि वह शादी से पहले कई लोगों से बातचीत करती थी। जब महिला ने इन आरोपों को गलत बताया और साफ कहा कि उसका किसी से कोई संबंध नहीं था, तो आरोपी का गुस्सा बेकाबू हो गया। पहले उसने अश्लील गालियां देना शुरू की। जब पत्नी ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने पास पड़ा पानी भरने वाला प्लास्टिक पाइप उठा लिया और उस पर हमला बोल दिया।
महिला बुरी तरह घायल हो गई
आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पत्नी के सिर और चेहरे पर लगातार वार किए। इसके बाद पीठ और पेट पर बेरहमी से प्रहार किए, वहीं दोनों हाथों, पैरों और यहां तक कि होंठ पर भी गंभीर चोट पहुंचाई। हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि महिला बुरी तरह घायल हो गई और उसके शरीर पर कई गहरे जख्म हो गए।
घायल हालत में किसी तरह पीड़िता गांधी नगर थाने पहुंची और अपनी आपबीती पुलिस को सुनाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पति के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
रिपोर्ट - हेमंत
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