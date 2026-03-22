करण औजला के शो को लेकर बड़ा विवाद, सवा करोड़ टैक्स के बदले दिए 27 लाख; इवेंट से पहले सामान कर लिया था जब्त
मामले के उजागर होने के बाद इंदौर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि आयोजकों पर अब तक कोई ठोस और सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिससे निगम की कार्यशैली पर “नरमी” या “लापरवाही” के आरोप लगने लगे हैं।
इंदौर में पंजाबी सिंगर करण औजला के शो को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम की नाक के नीचे हुए इस आयोजन में टैक्स चोरी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक, निगम को मनोरंजन कर के रूप में महज 27 लाख रुपये ही मिले, जबकि वास्तविक टैक्स सवा करोड़ से ऊपर की देनदारी बताई जा रही है।
शनिवार सुबह निगम द्वारा मनोरंजन कर नया दिए जाने को लेकर पहले इवेंट का समान जब्त किया गया लेकिन इवेंट कंपनी ने 27 लाख रुपये टैक्स देकर निगम से शो करने की इजाजत ले ली थी। लेकिन रविवार को निगम को फिर से उस समय झटका लगा जब निगम को मालूम हुआ कि इस शो की 12 से 15 करोड़ की टिकट बिकी जिसके बाद नियम अनुसार 10 प्रतिशत टेक्स सवा करोड़ के लगभग होता हैं। जिसको लेकर निगम के अधिकारी जल्द इवेंट कंपनी को नोटिस भेजने की बात कही है।
कलेक्शन करीब 12 से 15 करोड़ रुपये
सूत्रों के अनुसार, शो में 20 हजार से ज्यादा टिकटों की बिक्री हुई थी। औसत टिकट दर के हिसाब से कुल कलेक्शन करीब 12 से 15 करोड़ रुपये के बीच आंका जा रहा है। ऐसे में 10 प्रतिशत मनोरंजन कर के हिसाब से नगर निगम को सवा करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक वसूली केवल 27 लाख तक सीमित रही। इस अंतर ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है।
निगम की कार्यशैली पर सवाल
वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद इंदौर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि आयोजकों पर अब तक कोई ठोस और सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिससे निगम की कार्यशैली पर “नरमी” या “लापरवाही” के आरोप लगने लगे हैं। शहर में इससे पहले भी बड़े आयोजनों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई का अभाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।
रिपोर्ट: हेमंत
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