भागीरथपुरा को बताया ‘मिनी धारावी’: विजयवर्गीय की टिप्पणी पर भड़के क्षेत्रवासी, गिनाईं अपनी उपलब्धियां

Feb 22, 2026 02:54 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर सदन में भागीरथपुरा की स्थिति पर तीखी टिप्पणी की थी। इसपर स्थानीय लोग नाराज हैं और अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं।

भागीरथपुरा को बताया ‘मिनी धारावी’: विजयवर्गीय की टिप्पणी पर भड़के क्षेत्रवासी, गिनाईं अपनी उपलब्धियां

विधानसभा में शुक्रवार को भागीरथपुरा क्षेत्र की तुलना मुंबई की कभी दुनिया की सबसे गंदी बस्ती मानी जाने वाली धारावी से करने वाले नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री द्वारा भागीरथपुरा को “मिनी धारावी” बताए जाने और यहां के लोगों को अशिक्षित कहे जाने से क्षेत्रवासियों में नाराजगी फैल गई है। मंत्री के बयान से आहत भागीरथपुरा के लोगों ने इसे पूरे क्षेत्र का अपमान बताया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इलाके की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है, जबकि यहां बड़ी संख्या में शिक्षित और जागरूक परिवार निवास करते हैं।

क्षेत्रवासियों ने कहा कि भागीरथपुरा के लगभग हर घर में पढ़े-लिखे लोग हैं। यहां डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बड़ी संख्या में हैं। कई लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, वहीं कई वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद यहां रह रहे हैं। क्षेत्र के कई परिवारों के सदस्य विदेशों में भी कार्यरत हैं। रिटायर्ड जिला आपूर्ति अधिकारी हरिदास खुरैया ने मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिनके पास “अनपढ़ों की फौज” होती है, उन्हें हर जगह वैसा ही दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि बिना वास्तविक स्थिति जाने पूरे क्षेत्र पर टिप्पणी करना उचित नहीं है।

स्थानीय एडवोकेट दीपक चौरासी ने बताया कि भागीरथपुरा में करीब 60 अधिवक्ता सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और उनकी एक समिति भी बनी हुई है। क्षेत्र में 10 से अधिक डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस, नगर निगम, सेल्स टैक्स, रेलवे सहित विभिन्न सरकारी विभागों में यहां के लगभग 100 लोग नौकरी कर रहे हैं।

शिक्षक अरुण सिंह ने जानकारी दी कि भागीरथपुरा में 27 इंजीनियर हैं और उनके मार्गदर्शन में पढ़े सात विद्यार्थी हाल ही में इंजीनियर बने हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कई युवा पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, जबकि सुमित यादव ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहे हैं। किशोर बघेल रिटायर्ड आरटीओ अधिकारी हैं और एक युवक भारतीय नेवी में भी सेवाएं दे रहा है। विजय नगर थाना प्रभारी मीना बोरामी भागीरथपुरा की बहू हैं। वहीं नीलम कैथवास स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी और सुरेश भदकारे क्राइम ब्रांच में पदस्थ हैं। नरेंद्र यादव, जो कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) हैं, ने कहा कि यहां लगभग हर घर में बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

“शिक्षित समाज को अशिक्षित बताना गलत”

रिटायर्ड जिला आपूर्ति अधिकारी हरिदास खुरैया ने कहा कि उन्होंने सोशल साइंस में एमए किया है और जिला आपूर्ति अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका कहना है कि भागीरथपुरा में बड़ी संख्या में शिक्षित और जागरूक लोग रहते हैं। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “जिसके पास अनपढ़ों की फौज हो, उसे सब ऐसे ही दिखाई देता है।”

क्षेत्र की प्रतिभाओं का भी दिया उदाहरण

कांग्रेस नेता रमेश बिंजवा ने बताया कि भागीरथपुरा में कई प्रतिभाएं हैं। उनके रिश्तेदार दिलीप बिंजवा रणजी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वार्ड अध्यक्ष, जिनकी गंदे पानी पीने से मौत हुई थी, वे पेशे से शिक्षक थे।

बीटेक डिग्रीधारी प्रवीण सूर्यवंशी ने कहा कि वे टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग करने के बाद क्षेत्र में एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भागीरथपुरा के कई लोग डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और न्यायालयीन सेवाओं में कार्यरत हैं।

विजयवर्गीय ने सदन में दिया था ये बयान

भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर सदन में भागीरथपुरा की स्थिति पर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने क्षेत्र की तुलना मुंबई की मशहूर झुग्गी बस्ती 'धारावी' से करते हुए इसे इंदौर के माथे पर कलंक करार दिया। विजयवर्गीय ने कहा था कि भागीरथपुरा 80-90 साल पुरानी बस्ती है, जहां के हालात मुंबई की धारावी जैसे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि घनी आबादी और कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण नगर निगम के लिए वहाँ व्यवस्थित रूप से कार्य करना एक बड़ी चुनौती साबित होता है।

रिपोर्ट...हेमंत

