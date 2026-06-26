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PNG लाइन ब्लास्ट में घायल इन्फ्लुएंसर जिनी झाला अहमदाबाद एयरलिफ्ट होंगी, कोर्ट का आदेश

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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इंदौर के विजयनगर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गैस पाइपलाइ हादसे की चपेट में आ गईं। इस दौरान आग की लपटों ने उन्हें जला दिया। पीड़िता का नाम जिनी झाला है और अब उन्हें कोर्ट के आदेश पर एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा है।

इंदौर के विजयनगर गैस पाइपलाइन विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनी झाला को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद एयरलिफ्ट किया जाएगा।

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि जिनी का इलाज अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में कराया जाए और इलाज का पूरा खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन करे। यह आदेश अधिवक्ता रितेश ईनानी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

मीडिया से बातचीत में क्या कहा?

अहमदाबाद रवाना होने से पहले जिनी झाला ने अस्पताल के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि बिना किसी गलती के उन्हें इस दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

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'न बैरिकेडिंग थी, न सुरक्षा के इंतजाम'

जिनी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पार्षद द्वारा कराई जा रही बोरिंग के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे यह भीषण विस्फोट हुआ। उनका कहना है कि मौके पर न तो बैरिकेडिंग की गई थी और न ही सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम थे। उन्होंने नगर निगम और संबंधित विभागों के बीच समन्वय की कमी को भी हादसे का प्रमुख कारण बताया।

करियर पर पड़ा असर, महंगे उपकरण भी जल गए

जिनी झाला ने बताया कि हादसे में उनका हाथ और शरीर का बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया है। इसके कारण उनका ऑन-कैमरा करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ है और डॉक्टरों के अनुसार अगले कई महीनों तक उनके लिए सामान्य रूप से काम करना संभव नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि विस्फोट में उनका आईपैड, कैमरा, माइक सहित अन्य महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जलकर नष्ट हो गए। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता जल्द स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौटना है।

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प्लास्टिक सर्जरी के लिए अहमदाबाद भेजा जाएगा

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जिनी झाला को बेहतर इलाज और प्लास्टिक सर्जरी के लिए अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। राज्य सरकार उनके इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। मामले को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी आवश्यक तैयारियों में जुटा हुआ है।

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बाइक से जा रही थीं जिनी और फिर…

जिनी हादसे वाले दिन बाइक से जा रही थीं तभी तेज धमाका हुआ और आग की लपटों ने उन्हें जला दिया। बताया जाता है कि हादसे में जिनी की बाइक भी जल गई थी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

रिपोर्ट - हेमंत

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