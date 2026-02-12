गुस्सा या सनक? पोकलेन को बना दिया हथियार, साइट इंजीनियर को कुचलने के लिए दौड़ाया; बाल-बाल बचे

संक्षेप: पीड़ित की पहचान आशुतोष के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर मेट्रो प्रोजेक्ट से ही जुड़ा हुआ है। वह साइट इंजीनियर बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, एक मामूली कहासुनी के बाद दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई थी।

इंदौर की बांगड़दा रोड पर ऑपरेटर ने एक शख्स को पोकलेन से कुचलने की कोशिश की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑपरेटर शख्स को कुचलने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर वह पोकलेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं ऑपरेटर पहले तो शख्स को टक्कर मारने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वह नीच गिर जाता है तो एकबार फिर से कुचलने की कोशिश करता है। नीचे गिरने के बाद शख्स किसी तरह पोकलेन से दूर भाग जाता है और अपनी जान बचाने में सफल रहता है।

ऑपरेटर यही नहीं रुकता और एकबार फिर पोकलेन को पीड़ित के पास लाने की कोशिश करता है लेकिन आसपास मौजूद लोग चिल्लाने लगते हैं जिसके बाद वह पोकलेन को रोक लेता है। गनीमत ये रही कि वह शख्स हर बार बच निकला। सोचिए अगर शख्स पोकलेन की चपेट में आ जाता तो उसे कितनी गंभीर चोट आ सकती थी या फिर उसकी जान भी जा सकती थी। इंजीनियर ने समय रहते पीछे हटकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि पोकलेन ऑपरेटर मेट्रो साइट पर काम कर रहा था।

मामूली कहासुनी हुई हिंसक एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबिक, पीड़ित की पहचान आशुतोष के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर मेट्रो प्रोजेक्ट से ही जुड़ा हुआ है। वह साइट इंजीनियर बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, एक मामूली कहासुनी के बाद दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई थी, जिसके बाद मशीन ऑपरेटर ने कथित तौर पर आपा खो दिया और इंजीनियर पर पोकलेन से हमला किया।