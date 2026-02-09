इंदौर: हेड कांस्टेबल की पत्नी ने की आत्महत्या, योग क्लास से लौटे तो फंदे से लटका मिला शव

संक्षेप: सभी संभावित पहलुओं को ध्यान पुलिस परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। अगर किसी तरह की लापरवाही या उत्पीड़न का मामला सामने आता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (पीटीसी) कॉम्पलेक्स में हेड कांस्टेबल की 24 वर्षीय पत्नी स्नेहा जादौन ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस उपायुक्त श्रीकृष्ण लालचंदानी ने बताया कि हेड कांस्टेबल शैलेंद्र जादोन पीटीसी में ही योग ट्रेनिंग देते हैं।

उन्होंने बताया, 'सोमवार सुबह योग क्लास खत्म करने के बाद जब वे घर लौटे तो उन्हें अपनी पत्नी स्नेहा को फंदे से लटका हुआ पाया। कपल का एक चार साल का बच्चा भी है।' पुलिस के कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। शुरुआती जांच में आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है।

डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया शैलेंद्र पीटीसी इंदौर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं और परिवार के साथ कॉम्पलेक्स में ही रहते हैं। पत्नी को फंदा पर लटका देखने के बाद उन्होंने तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दे दी थी। इसके बाद स्नेहा को एमवाय असप्लात ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलती ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई थी और जांच शुरू कर दी थी। आत्महत्या की क्या वजह थी इसका पता नहीं चल सका है। मृतक के पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति की भी पड़ताल की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके।