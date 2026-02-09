Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़इंदौरIndore Head constable wife commits suicide body found hanging after returning from yoga class
इंदौर: हेड कांस्टेबल की पत्नी ने की आत्महत्या, योग क्लास से लौटे तो फंदे से लटका मिला शव

इंदौर: हेड कांस्टेबल की पत्नी ने की आत्महत्या, योग क्लास से लौटे तो फंदे से लटका मिला शव

संक्षेप:

सभी संभावित पहलुओं को ध्यान पुलिस परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। अगर किसी तरह की लापरवाही या उत्पीड़न का मामला सामने आता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Feb 09, 2026 06:36 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (पीटीसी) कॉम्पलेक्स में हेड कांस्टेबल की 24 वर्षीय पत्नी स्नेहा जादौन ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस उपायुक्त श्रीकृष्ण लालचंदानी ने बताया कि हेड कांस्टेबल शैलेंद्र जादोन पीटीसी में ही योग ट्रेनिंग देते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने बताया, 'सोमवार सुबह योग क्लास खत्म करने के बाद जब वे घर लौटे तो उन्हें अपनी पत्नी स्नेहा को फंदे से लटका हुआ पाया। कपल का एक चार साल का बच्चा भी है।' पुलिस के कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। शुरुआती जांच में आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है।

डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया

शैलेंद्र पीटीसी इंदौर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं और परिवार के साथ कॉम्पलेक्स में ही रहते हैं। पत्नी को फंदा पर लटका देखने के बाद उन्होंने तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दे दी थी। इसके बाद स्नेहा को एमवाय असप्लात ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलती ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई थी और जांच शुरू कर दी थी। आत्महत्या की क्या वजह थी इसका पता नहीं चल सका है। मृतक के पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति की भी पड़ताल की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके।

ये भी पढ़ें:दौड़ते हुए विधायक जी के किस्से बताने वाले जतिन ने इंदौर सांसद से मांगी माफी
ये भी पढ़ें:इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़,पुलिस ने 2 आरोपियों को दी क्लीन चिट
ये भी पढ़ें:बहुत पैसा जमा कर लिया; जब इंदौर में पार्सल खोलते ही उड़ गए महिला के होश

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार

सभी संभावित पहलुओं को ध्यान पुलिस परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। अगर किसी तरह की लापरवाही या उत्पीड़न का मामला सामने आता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Crime News Madhya Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।