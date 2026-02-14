इंदौर: कैफे की दीवार पर सजे थे लड़कियों के मोबाइल नंबर, वैलेंटाइन ऑफर पर बवाल; भड़का बजरंग दल

बजरंग दल के अभिषेक कुशवाहा ने बताया कि संगठन को शिकायत मिली थी कि कुछ युवक वहां लगी इन पर्चियों से युवतियों के नाम और मोबाइल नंबरों के फोटो खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं।

इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित भोलाराम मार्ग पर संचालित मूनलाइट कैफे में वैलेंटाइन डे के अवसर पर चलाए जा रहे एक ऑफर को लेकर देर रात विवाद की स्थिति बन गई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कैफे पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई और परिसर में लगाए गए कागज हटवाए। सूचना पर पुलिस को भी अवगत कराया गया।

जानकारी के अनुसार कैफे में ग्राहकों के लिए शायरी प्रतियोगिता रखी गई थी। बताया गया कि चयनित कपल को शहर के मल्टीप्लेक्स पीवीआर सिनेमा और आईनॉक्स की टिकटें देने की घोषणा की गई थी।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ शायरी लिखकर पर्चियां कैफे परिसर में लगाई थीं मगर जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली वे कैफे में पहुंचे और प्रतियोगिता को ही रुकवा दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कहना था कि ये लड़कियों की निजता का उल्लंघन है।

कैफे में युवतियों के नंबर के फोटो खींचने पर विवाद बजरंग दल के अभिषेक कुशवाहा ने बताया कि संगठन को शिकायत मिली थी कि कुछ युवक वहां लगी इन पर्चियों से युवतियों के नाम और मोबाइल नंबरों के फोटो खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। उनका कहना था कि इस प्रकार निजी जानकारी सार्वजनिक होने से सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। कार्यकर्ताओं ने कैफे प्रबंधन से चर्चा कर परिसर में लगाए गए सभी कागज हटवाए।

ऑफर के नाम पर दांव पर लगी लड़कियों की सुरक्षा? इस दौरान कुछ समय तक बहस की स्थिति बनी रही। बाद में कैफे संचालक ने भविष्य में इस प्रकार की गतिविधि नहीं करने का आश्वासन दिया। घटना की जानकारी भंवरकुआं पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके की स्थिति पर नजर रखी। किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मामले को लेकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है। घटनास्थल पर गुरु गोविंद सिंह प्रखंड के कार्यकर्तओं की भी उपस्थिति रही।