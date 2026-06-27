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फोन पर तेज आवाज में बात करने पर विवाद, चाकू से दिनदहाड़े हमला; आरोपी गिरफ्तार

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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इंदौर के खजराना में ठेकेदार पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच फोन पर तेज आवाज में बात करने को लेकर विवाद हुआ था।

फोन पर तेज आवाज में बात करने पर विवाद, चाकू से दिनदहाड़े हमला; आरोपी गिरफ्तार

खजराना थाना क्षेत्र के तंजीम नगर घोस्ट मार्केट में फोन पर तेज आवाज में बात करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में खूनी संघर्ष में बदल गया। पड़ोसियों के बीच हुई कहासुनी के दौरान एक युवक ने गुस्से में चाकू निकालकर दूसरे युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात में घायल युवक के पेट, पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके फुटेज अब सामने आए हैं।

पुलिस के अनुसार घटना तंजीम नगर घोस्ट मार्केट की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरिफ बरकाती और उसके पड़ोसी शाहनवाज उर्फ शान के बीच फोन पर तेज आवाज में बात करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि आरिफ बरकाती ने चाकू निकाल लिया और शाहनवाज पर लगातार कई वार कर दिए।

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पेट, पैर और चेहरे पर किए ताबड़तोड़ वार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने शाहनवाज पर एक के बाद एक कई वार किए। हमले में उसके पेट, पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण आईसीयू में भर्ती किया गया है।

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लाइव CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दोनों के बीच विवाद और उसके बाद आरोपी द्वारा चाकू से हमला करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच का महत्वपूर्ण साक्ष्य बनाया है।

हत्या के प्रयास का केस दर्ज

खजराना पुलिस ने आरोपी आरिफ बरकाती के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रीक्रिएशन कराया गया, ताकि पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ी जा सकें।

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गिरफ्तारी के बाद निकाला जुलूस

पुलिस ने आरोपी का खजराना क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान आरोपी को पैदल घुमाया गया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने और क्षेत्र में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

रिपोर्ट - हेमंत

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