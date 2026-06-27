फोन पर तेज आवाज में बात करने पर विवाद, चाकू से दिनदहाड़े हमला; आरोपी गिरफ्तार
इंदौर के खजराना में ठेकेदार पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच फोन पर तेज आवाज में बात करने को लेकर विवाद हुआ था।
खजराना थाना क्षेत्र के तंजीम नगर घोस्ट मार्केट में फोन पर तेज आवाज में बात करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में खूनी संघर्ष में बदल गया। पड़ोसियों के बीच हुई कहासुनी के दौरान एक युवक ने गुस्से में चाकू निकालकर दूसरे युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात में घायल युवक के पेट, पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके फुटेज अब सामने आए हैं।
पुलिस के अनुसार घटना तंजीम नगर घोस्ट मार्केट की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरिफ बरकाती और उसके पड़ोसी शाहनवाज उर्फ शान के बीच फोन पर तेज आवाज में बात करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि आरिफ बरकाती ने चाकू निकाल लिया और शाहनवाज पर लगातार कई वार कर दिए।
पेट, पैर और चेहरे पर किए ताबड़तोड़ वार
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने शाहनवाज पर एक के बाद एक कई वार किए। हमले में उसके पेट, पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण आईसीयू में भर्ती किया गया है।
लाइव CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दोनों के बीच विवाद और उसके बाद आरोपी द्वारा चाकू से हमला करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच का महत्वपूर्ण साक्ष्य बनाया है।
हत्या के प्रयास का केस दर्ज
खजराना पुलिस ने आरोपी आरिफ बरकाती के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रीक्रिएशन कराया गया, ताकि पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ी जा सकें।
गिरफ्तारी के बाद निकाला जुलूस
पुलिस ने आरोपी का खजराना क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान आरोपी को पैदल घुमाया गया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने और क्षेत्र में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
रिपोर्ट - हेमंत
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।