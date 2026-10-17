‘हिंदुत्व का सनातन से कोई लेना-देना नहीं…'; दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, ज्ञानेश कुमार पर भी बोले

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व का सनातन से कोई लेना-देना नहीं। इसके साथ ही उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार और राम मंदिर पर भी बयान दिया है।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान कट्टरपंथ, सामाजिक वैमनस्य और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और इसका असर संवैधानिक संस्थाओं से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक दिखाई दे रहा है। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति और राम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित अनियमितताओं के आरोपों का भी उल्लेख किया।

दिग्विजय ने कहा कि एक ओर हिंदुओं का कट्टरपंथी समूह है और दूसरी ओर एआईएमआईएम और ओवैसी की राजनीति है। उनके मुताबिक, इन दोनों धाराओं ने समाज में वैमनस्यता को घर-घर तक पहुंचा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी उन्माद फैलाने वाली ताकतों का प्रभाव चुनाव आयोग, न्यायपालिका और शिक्षा जैसी संस्थाओं तक पहुंच गया है।

‘संवैधानिक संस्थाओं में बढ़ रहा कट्टरपंथी प्रभाव’ दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश में वैचारिक मतभेदों को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, उससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग, न्यायपालिका और शिक्षा व्यवस्था का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इन संस्थाओं में भी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाली ताकतों का प्रभाव बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं को किसी भी राजनीतिक या वैचारिक दबाव से मुक्त रहकर काम करना चाहिए। हालांकि, संस्थाओं पर प्रभाव और कब्जे को लेकर लगाए गए उनके आरोप राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य और संबंधित पक्षों का जवाब आवश्यक है।

राम मंदिर निर्माण में कमीशनखोरी के आरोपों का किया जिक्र राम मंदिर निर्माण को लेकर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने दीनानाथ वर्मा के हवाले से आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण से जुड़े ठेकेदारों ने कथित तौर पर 40 प्रतिशत राशि अनिल मिश्रा को देने की बात कही थी। सिंह के मुताबिक, दीनानाथ वर्मा ने यह जानकारी चंपत राय तक पहुंचाई थी, जिसके बाद उन्हें उनकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया।

दिग्विजय सिंह ने इस कथित घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए मंदिर निर्माण से जुड़े कामकाज और जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों की जांच होनी चाहिए और यदि किसी तरह की अनियमितता हुई है, तो उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि कमीशनखोरी से संबंधित आरोप दिग्विजय सिंह द्वारा प्रस्तुत दावे हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित व्यक्तियों का पक्ष सामने आना बाकी है।

ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी उठाए सवाल दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के दौरान ज्ञानेश कुमार की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस समय ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव की आधिकारिक भूमिका में थे और उनके मुताबिक, वे राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे।

सिंह ने मंदिर निर्माण से जुड़ी कथित शिकायतों और उनके निपटारे को लेकर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण, जमीन की खरीद और ठेकों से जुड़े मामलों में उठने वाले सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

जांच और जवाबदेही पर जोर दिग्विजय सिंह के बयान में दो प्रमुख मुद्दे सामने आए— पहला, समाज में बढ़ते वैचारिक ध्रुवीकरण और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर उनकी चिंता; दूसरा, राम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप।

प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार का राम मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट से संबंध रहा है और अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया में भी गड़बड़ियां हो रही हैं। सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही।

सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदों से लेकर चंदे के हिसाब, मंदिर निर्माण के ठेकों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन तक कई मुद्दे उठाए। हालांकि, प्रेस वार्ता में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है और संबंधित पक्षों का जवाब भी सामने आना जरूरी है।

2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप दिग्विजय सिंह ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े जमीन के सौदों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि भाजपा से जुड़े लोगों ने एक जमीन करीब 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। आरोप के मुताबिक, अगले ही दिन इसी जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सिंह ने इस कथित सौदे की परिस्थितियों, जमीन के मूल्यांकन और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की।

उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीनों, निर्माण कार्यों और विभिन्न ठेकों में पारदर्शिता होनी चाहिए। उनका कहना था कि जमीन की खरीद और निर्माण कार्यों में खर्च की गई राशि का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका दूर हो सके।

सिंह ने मंदिर निर्माण से जुड़े कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि खर्चों और ठेकों पर सवाल उठाने वाले लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। उन्होंने मांग की कि संबंधित व्यक्तियों के बयान लिए जाएं और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच कराई जाए।

ट्रस्ट के कामकाज और वित्तीय लेन-देन की जांच की मांग दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट की आय-व्यय व्यवस्था, जमीन की खरीद, निर्माण कार्यों पर हुए खर्च और ठेकों के आवंटन की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की।

उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर प्रबंधन में धार्मिक परंपराओं से जुड़े संतों और प्रतिनिधियों को उचित स्थान मिलना चाहिए। उनके मुताबिक, धार्मिक संस्थानों के संचालन में पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और चंदे तथा चढ़ावे से प्राप्त राशि के उपयोग का हिसाब उपलब्ध रहना चाहिए।

सिंह ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भंग कर मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी ‘रामालय ट्रस्ट’ को सौंपने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि नए प्रबंधन में विभिन्न पीठों के शंकराचार्य, रामानंद संप्रदाय के संत, निर्मोही अखाड़े और गोरखनाथ मठ के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

RSS के सोशल मीडिया खर्च पर भी उठाए सवाल प्रेस वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह ने कोरोना काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर कथित तौर पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाने से संबंधित जानकारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि संबंधित संगठन के पास घोषित बैंक खाता नहीं था, तो यह राशि किस खाते से आई और इसका भुगतान किस माध्यम से किया गया।

सिंह ने इस मामले में वित्तीय लेन-देन की जांच कराने और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि संबंधित खर्च और धन के स्रोत की जांच दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए। इस संबंध में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा और धार्मिक परंपराओं पर भी जताई आपत्ति दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर भी अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण पूरा होने से पहले ही चुनावी लाभ के उद्देश्य से प्राण-प्रतिष्ठा कराई गई। इस दौरान उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और यजमान की परंपरा का हवाला देते हुए आयोजन को लेकर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि धर्म और धार्मिक आस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सिंह ने प्रमुख मंदिरों और मठों की आय-व्यय व्यवस्था का नियमित स्वतंत्र ऑडिट कराने, चंदे और चढ़ावे का हिसाब सार्वजनिक करने तथा जमीन की खरीद और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की।

SIR पर सवाल, मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप राम मंदिर ट्रस्ट के मुद्दे के साथ दिग्विजय सिंह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में मतदाता सूची से नाम हटाने में गड़बड़ियां हुई हैं और राजनीतिक आधार पर मतदाताओं के नाम काटे जाने की आशंका है।

सिंह ने मध्यप्रदेश के वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का उदाहरण दिया। उन्होंने दावा किया कि एक ही पते पर कई मतदाताओं के नाम दर्ज थे, जबकि जांच में उनमें से कुछ ही लोग उस पते पर रहते मिले।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी भी पात्र मतदाता का नाम राजनीतिक कारणों से नहीं हटना चाहिए। सिंह ने SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े होने और कथित वोट चोरी के मामले में भूमिका को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए।

सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका और राष्ट्रपति के नाम ऑनलाइन याचिका के माध्यम से ज्ञापन देने के अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए 8982121282 नंबर पर मिस्ड कॉल करने को कहा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के नाम तैयार डिजिटल याचिका में कथित वोट चोरी और चंदा चोरी के मामलों में जवाबदेही तय करने, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कामकाज की जांच कराने और धार्मिक संस्थानों की वित्तीय व्यवस्था पारदर्शी बनाने जैसी मांगें शामिल हैं।

अंकिता भंडारी मामले में भी कार्रवाई की मांग प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह ने उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए उसके माता-पिता के धरने और मामले में भाजपा नेताओं के नाम सामने आने के संदर्भ में कार्रवाई की जरूरत बताई। सिंह ने मांग की कि मामले से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाए।

उज्जैन में जमीन आवंटन और होटल निर्माण पर सवाल दिग्विजय सिंह ने उज्जैन से जुड़े कुछ मामलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने भारत न्यास को जमीन आवंटित किए जाने और महाकाल मंदिर के समीप सरस्वती शिशु मंदिर को तोड़कर बनाए जा रहे होटल के मामले का उल्लेख किया। उन्होंने इन मामलों में जमीन आवंटन, निर्माण और संबंधित निर्णयों की प्रक्रिया की जांच कराने की जरूरत बताई। सिंह ने कहा कि धार्मिक और सार्वजनिक महत्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

राम मंदिर ट्रस्ट की संरचना बदलने का प्रस्ताव दिग्विजय सिंह की प्रेस वार्ता का प्रमुख मुद्दा राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और उसकी संरचना में बदलाव की मांग रहा। उन्होंने जमीन के कथित विवादित सौदों, निर्माण खर्च, चंदे के उपयोग और प्रबंधन संबंधी निर्णयों की जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने ट्रस्ट को भंग कर ‘रामालय ट्रस्ट’ के माध्यम से मंदिर प्रबंधन चलाने का प्रस्ताव रखा।

सिंह ने धार्मिक परंपराओं से जुड़े प्रतिनिधियों को प्रबंधन में शामिल करने और मंदिर की आय-व्यय व्यवस्था सार्वजनिक करने पर जोर दिया। दूसरी ओर, मुख्य चुनाव आयुक्त और मतदाता सूची की प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की।