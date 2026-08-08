PNG ब्लास्ट: घायलों के मुआवजे की 'बराबर जिम्मेदार' इंदौर नगर निगम, HC की दो टूक
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि इंदौर पीएनजी ब्लास्ट मामले में राज्य सरकार के साथ-साथ इंदौर नगर निगम को भी मुआवजे में बराबर जिम्मेदारी निभानी होगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जून में अंडरग्राउंड पीएनजी लाइन में हुए विस्फोट में घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार के अलावा इंदौर नगर निगम (आईएमसी) को भी उठाना होगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुबोध अभंयकर और आलोक अवस्थी की बेंच ने साथ ही यह भी कहा कि घायलों को मुआवजा देने के लिए इंदौर नगर निगम भी 'उतना ही जिम्मेदार' है।
हाई कोर्ट ने कहा 'हमें पता चला है कि घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे में देरी हो रही है। राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए थोड़े समय की जरूरत होती है, और कागजी कार्रवाई बाकी है। ऐसे स्थिति में नगर निगम भी मुआवजा देने में बराबर का जिम्मेदार है। हम निर्देश देते हैं के नगर निगम और राज्य सराकर के मिलकर यह खर्च उठाएंगे।'
एसडीएम भी सुनवाई में पहुंचे
हाई कोर्ट के आदेश पर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) घनश्याम धनगर सुनवाई के दौरान पेश हुए। कोर्ट को सूचित किया गया था कि प्राइवेट अस्पताल में घायलों के इलाज में लगा बकाया बिल का भुगतान किया जा चुका है, जबकि पैसों के भुगतान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि बकाया एक हफ्त के भीतर अस्पताल के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा
एसडीएम ने मानी गलती फिर माफी
याचिकाकर्ता रितेश इनानी ने रिपोर्ट्स से कहा कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दायर किया था कि अस्पताल को भुगतान किया जा चुका है। एसडीएम घनश्याम धनगर ने अपनी गलती मानी और शुक्रवार को कोर्ट में माफी भी मांगी।
कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया
कोर्ट ने इसके साथ ही 23 जून को विजय नगर में हुए पीएनजी ब्लास्ट मामले में अवंतिका गैस लिमिटेड को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय है।
क्या हुआ था 23 जून को?
पुलिस के मुताबिक, एक ड्रिलिंग मशीन जमीन के नीचे से गुजर रही पीएनजी पाइपलाइन से जा टकराई थी जिससे ब्लास्ट हुआ। इस घटना में चार लोगों झुलस गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां अवैध ट्यूबवेल खोदा जा रहा था, हालांकि इंदौर नगर निगम का कहना था कि ग्राउंडवॉटर रिचार्ज के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था।
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