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अधूरी रह गई एक्टर बनने की चाह, जाते-जाते अंगदान कर दे गया 4 लोगों को नई जिंदगी; बना रियल लाइफ हीरो

By Mohit
पीटीआई, इंदौर
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एक्टर बनने की चाह थी मगर बीमारी ने घेर लिया। अस्पताल के बेड से ही दोस्त को आखिरी इच्छा बताई कि म अंगदान करके जरूरतमंद लोगों को नई जिंदगी दे देना।

organ donation
गौरव दवे ने अंगदान कर चार लोगों की जिंदगी बचाई। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

एक 25 वर्षीय युवक जिसका सपना एक्टर बनने का था अपनी मौत के बाद चार लोगों को नई जिंदगी दे गया। इस शख्सियत का नाम गौरव दवे है और वे रियल लाइफ में जाते-जाते कुछ ऐसा कर गए जिससे कि उन्हें रियल हीरो के तौर पर याद किया जाएगा। शख्स ने अपना दिल, लीवर और दोनों किडनी दान की हैं।

गौरव ने अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में अस्पताल के बेड पर लेटे हुए अपने एक दोस्त के सामने ही यह इच्छा जाहिर की थी। मौत के बाद जब परिजनों को उनकी इस आखिरी इच्छा के बारे में बताया गया तो उनके लिए यह काफी मुश्किल था मगर अंत में बेटे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंगदान पर सहमति बनाई।

ब्रेन हैमरेज हुआ था

दरअसल गौरव को ब्रेन हैमरेज हुआ था जिसके बाद जिसके बाद 13 जुलाई से उनका इलाज चला रहा था मगर रविवार को इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद गौरव के परिवार ने उनके अंगदान करने पर सहमति जताई।

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अलग-अलग चार मरीजों को नई जिंदगी

दवे का दिल एयरलिफ्ट करके अहमदाबाद पहुंचाया और एक मरीज में ट्रांसप्लांट किया गया जबकि उनका उनका लीवर अपोलो अस्पताल में भर्ती एक मरीज को लगाया गया। वहीं दो किडनी इंदौर में ही दो महिलाओं में ट्रांसप्लांट की गई जिनकी उम्र 22 और 52 साल है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

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गौरव के बारे में उनके दोस्त ने क्या बताया?

गौरव दवे के दोस्त नरेंद्र राठौर ने बताया कि 'वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक एक्टर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे और उन्होंने एक तेलुगु फिल्म और एक वेब सीरीज में भी काम किया था।'

नरेंद्र राठौर के मुताबिक, इलाज के दौरान गौरव दवे की तबीयत में जब थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने एक अन्य दोस्त से कहा था कि मेरे अंग को दान कर दिया जाए जिससे जरूरतमंत मरीजो को नई जिंदगी मिल सके।'

उन्होंने आगे बताया 'गौरव दवे की तबीयत फिर बिगड़ने लगी और इस दौरान डॉक्टरों ने लगातार प्रयास किए मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका।'

राठौर ने बताया 'इकलौते बेटे को खोना दवे परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा ने उन्हें साहस जुटाने में मदद कि और इस बात के लिए तैयार किया कि वे बेटे की मौत के बाद अंगदान करेंगे।'

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के प्रोटोकॉल के तहत, अंगदान करने वाले दवे को 'गार्ड ऑफ ऑनर' भी दिया गया।

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