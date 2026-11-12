‘बच्चों को न भेजें…’, दिलजीत दोसांझ के शो से पहले बम की धमकी वाले ई-मेल, क्या बोली इंदौर पुलिस?
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले बम की धमकी वाले चार ई-मेल मिले थे। इसके बाद इंदौर पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद पहली नजर में फर्जी प्रतीत हुए।
पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के इंदौर में 15 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में बम विस्फोट की धमकी को लेकर तीन बैंकों और महापौर कार्यालय को गुरुवार को मिले ताजा ई-मेल जांच के बाद पहली नजर में फर्जी प्रतीत हुए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश दंडोतिया ने संवाददाताओं को बताया कि ये संदेश दो ई-मेल खातों का इस्तेमाल करते हुए गुरुवार 10:37 बजे से 1:47 बजे के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक के दफ्तरों के साथ ही मेयर ऑफिस को भेजे गए।
उन्होंने कहा, ''ई-मेल में कहा गया कि दोसांझ के इंदौर के 'लाइव कंसर्ट' में बम धमाका होगा और लोगों को चाहिए कि वे अपने बच्चों की खैरियत के मद्देनजर उन्हें इस कार्यक्रम में नहीं भेजें।''
बम निरोधक दस्ते को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
दंडोतिया ने कहा कि चारों स्थानों पर पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने एहतियातन जांच की, लेकिन वहां कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। 42 वर्षीय पंजाबी गायक के कार्यक्रम में बम विस्फोट की धमकी वाले ई-मेल पहली नजर में फर्जी प्रतीत हुए और इन्हें लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि ऐसे फर्जी ई-मेल कुछ दिन पहले भी भेजे गए थे।
अलग-अलग ई-मेल खातों से भेजे गए
दंडोतिया ने बताया कि शहर के तीन प्राइवेट स्कूलों और मेयर ऑफिस को अलग-अलग ई-मेल खातों से भेजे गए संदेशों में भी दोसांझ के आगामी कार्यक्रम को लेकर बम विस्फोट की धमकी दी गई थी।
उन्होंने बताया कि इनमें से एक ई-मेल देवास निवासी निखिल गुप्ता के उस खाते से भेजा गया था जो इस साल मार्च या अप्रैल में हैक हो गया था और जिसे वापस हासिल करने के लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किए गए थे।
और क्या-क्या बोले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस?
दंडोतिया ने बताया, ''इस ई-मेल खाते के लॉग-इन रिकॉर्ड की जांच में अमेरिका के एक संदिग्ध आईपी एड्रेस का पता चला। जांच में यह भी सामने आया कि इस आईपी एड्रेस को वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) के माध्यम से इस्तेमाल किया गया था।''
उन्होंने बताया कि एक निजी कंपनी में काम करने वाले गुप्ता का बयान दर्ज किया गया है।
अधिकारी के मुताबिक पुलिस पता लगा रही है कि इस व्यक्ति का ई-मेल खाता किसने हैक किया था और किसने इसका गलत इस्तेमाल करते हुए दोसांझ के कार्यक्रम को लेकर बम विस्फोट की धमकी भरा संदेश भेजा था।
दंडोतिया ने बताया कि पंजाबी गायक के कार्यक्रम के लिए पुलिस की अनुमति के बारे में आयोजकों के आवेदन पर विचार किया जा रहा है।
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