Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकारी अफसर के पास मिली 11 करोड़ की संपत्ति, पत्नी की सिलाई-बुनाई को भी इनकम बताया

Subodh Kumar Mishra भाषा, इंदौर
Follow us on Google News
share

मध्य प्रदेश में एक सरकारी अफसर और उसके परिजनों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है। अफसर ने अपनी पत्नी की सिलाई-बुनाई के काम को भी आय का स्रोत बताया है। यह अफसर महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात है।

सरकारी अफसर के पास मिली 11 करोड़ की संपत्ति, पत्नी की सिलाई-बुनाई को भी इनकम बताया

लोकायुक्त पुलिस को इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अफसर के ठिकानों पर छापे मारने के बाद उसके और उसके परिजनों से जुड़ी करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्तियों के बारे में पता चला है। लोकायुक्त पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान अफसर ने पत्नी की सिलाई-बुनाई को भी अपने परिवार की आय का स्रोत बताया है। लोकायुक्त पुलिस के कार्यवाहक निरीक्षक आशुतोष मिठास ने बताया कि महिला व बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मीनारायण कंडवाल (61) के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के जरिये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

ये भी पढ़ें:डॉक्टर-नर्स गायब,गार्ड ​ने मरीज को चढ़ाया ग्लूकोज; MP के अस्पताल का वीडियो वायरल

कई ठिकानों पर छापेमारी

उन्होंने बताया कि शिकायत की जांच के बाद एक बहुमंजिला मकान, एक जिम, एक डिपार्टमेंटल स्टोर और अन्य ठिकानों पर बुधवार को छापे मारे गए। मिठास ने बताया कि कंडवाल की कुल ज्ञात आय लगभग 2.80 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें 30 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान प्राप्त 2.50 करोड़ रुपये का सरकारी वेतन और 30 लाख रुपये की कृषि आय शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जांच में अब तक कंडवाल और उनके परिजनों की कुल 10.83 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों का पता चला है। इसमें जमीन खरीदने और भवन निर्माण पर 9.76 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी मिली है।

ये भी पढ़ें:MP सरकार ने किसानों को कपास पर दी राहत, अन्य फसलों पर दिया झटका;कैबिनेट के फैसले

बैंक लॉकर से लाखों के गहने मिले

मिठास ने बताया कि कंडवाल के घर में मिले सामान का मूल्य 38.49 लाख रुपये आंका गया है। बैंक लॉकर से मिले सोने-चांदी के आभूषणों का मूल्य 24.76 लाख रुपये पाया गया है। उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंटल स्टोर में रखे सामान का मूल्य 35.73 लाख रुपये है, जबकि जिम में लगे बिजली उपकरणों और अन्य सामग्री की कीमत 2.71 लाख रुपये आंकी गई है। मिठास ने बताया कि कंडवाल के घर से भी आभूषण मिले हैं जिनका मूल्य 4.89 लाख रुपये है।

आयकर रिटर्न की जांच की जाएगी

उन्होंने कहा कि कंडवाल की 2.80 करोड़ रुपये की वैध आय के मुकाबले उनके और उनके परिजनों द्वारा करीब 11 करोड़ रुपये का व्यय सामने आया है। यह सरकारी अफसर की आय का लगभग चार गुना है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान पूछताछ में कंडवाल ने अपनी गृहिणी पत्नी की सिलाई-बुनाई को भी परिवार की आय का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि इस बात की पुष्टि के लिए कंडवाल की पत्नी के दाखिल आयकर रिटर्न की जांच की जाएगी। मिठास ने यह भी बताया कि डिपार्टमेंटल स्टोर सरकारी अधिकारी के दोनों बेटों द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि जिम संचालक से उन्हें करीब 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह किराया मिलता है।

ये भी पढ़ें:MP के इन 34 जिलों में होगी बारिश, तूफानी हवाओं का भी अलर्ट; भीषण गर्मी से मिलेगी

बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई

उन्होंने बताया कि कंडवाल और उनके परिजनों के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई है और बैंकों से विवरण प्राप्त होने के बाद उनकी संपत्तियों का विस्तृत आकलन किया जाएगा। पुलिस अधिकारी के अनुसार 61 साल के कंडवाल के रिटायरमेंट में करीब छह महीने का समय शेष है। उन्होंने बताया कि महिला व बाल विकास विभाग के अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।