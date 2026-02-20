Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

एमवाय अस्पताल में फिर लापरवाही उजागर: चूहा कांड के बाद अब ‘बिल्ली कांड’, संवेदनशील वार्डों में घूम रहे जानवर

Feb 20, 2026 09:31 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

हैरानी की बात यह भी सामने आई है कि एआरटी के एकीकृत परामर्श केंद्र के कुछ कर्मचारी ही बिल्लियों की देखभाल करते नजर आ रहे हैं, जिससे समस्या और बढ़ रही है।

एमवाय अस्पताल में फिर लापरवाही उजागर: चूहा कांड के बाद अब ‘बिल्ली कांड’, संवेदनशील वार्डों में घूम रहे जानवर

शहर के सबसे बड़े सरकारी एमवाय अस्पताल में व्यवस्थाओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ महीने पहले हुए चूहा कांड की घटना अभी लोगों के जेहन से उतरी भी नहीं थी कि अब अस्पताल में नया “बिल्ली कांड” सामने आ गया है। अस्पताल के ओपीडी यानी बाह्य रोगी विभाग में एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया, जिससे अस्पताल की साफ-सफाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार अस्पताल के सबसे संवेदनशील एचआईवी संक्रमण वार्ड में भी बिल्लियां खुलेआम घूमती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, एचआईवी मरीजों के लिए बनाए गए मेडिसिन कक्ष में भी बिल्लियों के कारण गंदगी फैल रही है। यहां केंद्र सरकार द्वारा एचआईवी मरीजों को हर महीने हजारों रुपये की मुफ्त दवाओं का वितरण किया जाता है, लेकिन अव्यवस्था के चलते मरीजों को दी जाने वाली दवाओं के खराब होने का खतरा बढ़ गया है।

बताया जा रहा है कि एचआईवी संक्रमित नवजात बच्चों को दी जाने वाली सेप्ट्रोन दवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अस्पताल परिसर में जानवरों की आवाजाही के कारण दवाओं की सुरक्षा और स्वच्छता पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। हैरानी की बात यह भी सामने आई है कि एआरटी के एकीकृत परामर्श केंद्र के कुछ कर्मचारी ही बिल्लियों की देखभाल करते नजर आ रहे हैं, जिससे समस्या और बढ़ रही है।

गौरतलब है कि करीब छह महीने पहले अस्पताल में चूहों ने दो नवजात बच्चों को कुतर दिया था, जिसके कारण दोनों नवजातों की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने स्थायी समाधान नहीं किया, जिसके चलते अब फिर लापरवाही सामने आ रही है।

कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

हाल ही में अस्पताल में रोडेंट एंड एनिमल कंट्रोल और हाउसकीपिंग का जिम्मा संभाल रही बीवीजी कंपनी पर दो दिन पहले ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद हालात में सुधार नजर नहीं आ रहा है। पूरे मामले ने एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें:कोर्ट जा रहे वकील को गोली मारी, मध्य प्रदेश में दिनदहाड़े मर्डर से सनसनी
ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश: बोर्ड पैटर्न पर होंगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं, जानें डेट
ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है या तालिबान की…ऐसा क्यों बोले जीतू पटवारी?

जानकारी सामने आते ही प्रशासन अलर्ट

वहीं मामले की जानकारी सामने आते है कि अस्पताल प्रशासन अलर्ट हुआ। मामले को लेकर डीन अरविंद घनघोरिया का कहना था कि अधीक्षक एम वाई अस्पताल से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर , दो तीन बच्चे रिपोर्ट किए थे और तुरंत ही कल दो बच्चे तो पकड़ लिए गए थे, हमने अधीक्षक को कहा है कि उन्हें चिड़ियाघर में रखवा दें और अन्य को बिल्ली को भी पकड़ा जा रहा है।

रिपोर्ट -हेमंत

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Madhya Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।