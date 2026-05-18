हादसा, आत्महत्या या कुछ और? इंदौर के एमजीएम हॉस्टल में पीजी डॉक्टर की संदिग्ध मौत; पांचवीं मंजिल से नीचे गिरे
मृतक की पहचान डॉ. अमन पटेल (30 वर्ष) के रूप में हुई है। वह मेडिसिन विभाग में फाइनल ईयर के पीजी छात्र थे और मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई भी जबलपुर से की थी।
इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रविवार देर रात एक पीजी डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर का शव हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से नीचे गिरा हुआ मिलने के बाद पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में सनसनी फैल गई। घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई।
मृतक की पहचान डॉ. अमन पटेल (30 वर्ष) के रूप में हुई है। वह मेडिसिन विभाग में फाइनल ईयर के पीजी छात्र थे और मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई भी जबलपुर से की थी और कुछ महीनों बाद उनका पीजी कोर्स पूरा होने वाला था। कॉलेज प्रशासन और साथी छात्रों के मुताबिक अमन पढ़ाई में बेहद होनहार और शांत स्वभाव के थे।
घटना के बाद हॉस्टल परिसर में हड़कंप
बताया जा रहा है कि देर रात हॉस्टल के ब्लॉक नंबर-5 के पास किसी भारी वस्तु के गिरने जैसी आवाज सुनाई दी। इसके बाद जब छात्र बाहर पहुंचे तो अमन पटेल गंभीर हालत में नीचे पड़े मिले। तुरंत पुलिस और कॉलेज प्रशासन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने उन्हें जांचा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में छात्र वहां एकत्र हो गए।
सूचना मिलते ही संयोगितागंज पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल की मर्च्युरी भिजवा दिया है। एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जांच के दायरे में लिए गए
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच आत्महत्या और हादसा दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों और मृतक के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही डॉ. अमन का मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जांच के दायरे में लिए गए हैं, ताकि घटना से पहले की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। कॉलेज प्रशासन के अनुसार डॉ. अमन का व्यवहार सामान्य था और उन्होंने हाल के दिनों में किसी प्रकार की परेशानी का जिक्र नहीं किया था। हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं वे किसी मानसिक तनाव, निजी समस्या या पेशेवर दबाव से तो नहीं गुजर रहे थे।
साथ पढ़ने वाले डॉक्टर ने क्या बताया?
डॉ. अमन के करीबी मित्र डॉ. प्रकल्प गुप्ता ने बताया कि दोनों ने जबलपुर से साथ में एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। उन्होंने कहा कि अमन बेहद शांत, जिम्मेदार और अपने काम को लेकर गंभीर व्यक्ति थे। उनके अनुसार यह खबर सभी दोस्तों के लिए गहरा सदमा है और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि अमन अब इस दुनिया में नहीं रहे।
घटना के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में शोक का माहौल है। छात्र और डॉक्टर साथी लगातार इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी।
रिपोर्ट - हेमंत
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