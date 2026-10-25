नर्मदा नदी में मिले इंदौर के 343 वोटर ID कार्ड, मचा हड़कंप! पंचनामा तैयार, FIR की तैयारी
नर्मदा नदी से इंदौर के 343 वोटर आईडी कार्ड मिलने का मामला सामने आया है।कार्ड कहां से नदी किनारे पहुंचे यह फिलहाल रहस्य बना हुआ है। पंचनामा तैयार है और FIR की तैयारी की है।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा नदी से इंदौर के 343 वोटर आईडी कार्ड मिलने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नदी में इतनी बड़ी संख्या में मतदाता पहचान पत्र मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग उठाई है। पार्टी के मुताबिक, कार्डों को लेकर पंचनामा तैयार कर लिया गया है और अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और कार्ड नदी तक कैसे पहुंचे, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इंदौर से करीब 40 से 50 लोगों की टीम सफाई अभियान के लिए महेश्वर पहुंची थी। टीम के सदस्य जब नर्मदा नदी और उसके आसपास सफाई अभियान चला रहे थे, तभी उनकी नजर नदी में तैर रहे और किनारे पड़े वोटर आईडी कार्डों पर पड़ी। इसके बाद कार्डों को लेकर जानकारी जुटाई गई। कांग्रेस का दावा है कि मौके से कुल 343 मतदाता पहचान पत्र मिले हैं, जो इंदौर के मतदाताओं से संबंधित हैं।
नदी में बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिलने की जानकारी सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। मतदाता पहचान पत्र किसी भी नागरिक की चुनावी पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कार्डों का नदी में मिलना अपने आप में जांच का विषय बन गया है।
कार्डों पर इंदौर के पते और वर्ष 2016 का जिक्र
कांग्रेस नेताओं के अनुसार, बरामद कार्डों पर वर्ष 2016 दर्ज है। इनमें इंदौर के तिलक नगर, आस्था पैलेस सहित अन्य इलाकों के पते लिखे होने का दावा किया गया है। इसी आधार पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि इंदौर के मतदाताओं से जुड़े पहचान पत्र खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा नदी तक कैसे पहुंचे।
हालांकि, इन कार्डों की वास्तविक स्थिति, उनकी वैधता और मतदाता सूची में उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सभी कार्ड इस्तेमाल में थे या इनमें पुराने अथवा निष्प्रभावी हो चुके पहचान पत्र शामिल हैं।
पंचनामा तैयार, अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी
कांग्रेस के मुताबिक, मामले में पंचनामा तैयार कर लिया गया है। अब इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, अभी तक एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि बरामद कार्ड कहां से आए, उन्हें किसने एकत्र किया था और वे नदी में किन परिस्थितियों में पहुंचे। इसके अलावा, कार्डों पर दर्ज विवरण का संबंधित रिकॉर्ड से मिलान करना भी जरूरी होगा, ताकि उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग
इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। पार्टी ने मतदाता पहचान पत्रों के नदी में मिलने की घटना को मतदाता सूची से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संदर्भ में उठाया है।
हालांकि, कार्डों के नदी में मिलने की घटना से ही किसी व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका अथवा जिम्मेदारी साबित नहीं होती। इसके लिए दस्तावेजों की जांच, संबंधित रिकॉर्ड का मिलान और कार्डों के वहां पहुंचने के कारणों का पता लगाना आवश्यक होगा।
क्या मतदाता सूची में गड़बड़ी से जुड़ा है मामला?
343 वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पुराने दस्तावेजों के अनुचित निस्तारण का मामला है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है। क्या कार्ड किसी सरकारी कार्यालय, एजेंसी या अन्य माध्यम से वहां पहुंचे? क्या ये कार्ड पहले ही निष्प्रभावी हो चुके थे, या इनका इस्तेमाल अब भी किसी रिकॉर्ड में हो रहा था? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं।
इन संभावनाओं की पुष्टि बिना जांच के नहीं की जा सकती। मामले की गंभीरता को देखते हुए बरामद कार्डों की सूची तैयार करना, उन पर दर्ज विवरण का सत्यापन करना और संबंधित विभागों से रिकॉर्ड प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा।
जांच के बाद ही सामने आएगी पूरी सच्चाई
फिलहाल इस मामले में कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी और लगाए गए आरोप सामने आए हैं। एफआईआर दर्ज होने, पुलिस या प्रशासन की आधिकारिक जांच तथा संबंधित चुनावी रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।
रिपोर्ट - हेमंत
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