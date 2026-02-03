Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Indore Woman Get Parcel With Pistol And Threat
बहुत पैसा जमा कर लिया; जब इंदौर में महिला को मिला धमकी वाला पार्सल, खोला तो उड़ गए होश

बहुत पैसा जमा कर लिया; जब इंदौर में महिला को मिला धमकी वाला पार्सल, खोला तो उड़ गए होश

संक्षेप:

इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में रहने वाली मनीषा पटेल के लिए सोमवार की सुबह किसी डरावनी फिल्म के मंजर जैसी साबित हुई। इस खौफनाक डिलीवरी ने न केवल उस परिवार को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरी इंदौर पुलिस को अलर्ट पर ला दिया है।

Feb 03, 2026 10:11 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोचिए, सुबह-सुबह आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे और एक पार्सल थमा जाए। आप उसे कोई सामान्य पार्सल समझकर खोलें, लेकिन अंदर से कपड़ों या गैजेट्स की जगह एक 'देशी कट्टा' और खून जमा देने वाली धमकी भरी चिट्ठी निकले। इंदौर के की महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। द्वारकापुरी इलाके में रहने वाली मनीषा पटेल के लिए सोमवार की सुबह किसी डरावनी फिल्म के मंजर जैसी साबित हुई। इस खौफनाक डिलीवरी ने न केवल उस परिवार को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरी इंदौर पुलिस को अलर्ट पर ला दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना सोमवार सुबह करीब 7.30 बजे की है, जब एक अज्ञात युवक मनीषा के घर पार्सल देकर गया। जैसे ही मनीषा ने इसे सामान्य ऑनलाइन डिलीवरी समझकर खोला, उनकी चीख निकल गई। अंदर एक अवैध पिस्तौल और एक लेटर था, जिसमें लिखा था कि 'तुम लोगों ने बहुत पैसा जमा कर लिया है, हमले की चेतावनी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी आनंद कलादगी के मुताबिक, इस चिट्ठी में परिवार को निशाना बनाने की बात कही गई थी। मनीषा की चीखें सुनकर दौड़े पड़ोसियों और परिजनों ने तुरंत पुलिस को बुलाया।

पुलिस ने फिलहाल पिस्तौल और पार्सल को जब्त कर लिया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता चल सके कि हथियार चालू हालत में है या नहीं। पुलिस की कई टीमें इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं ताकि उस युवक का पता लगाया जा सके जो यह 'मौत का पैकेट' लेकर आया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह किसी पुरानी रंजिश का हिस्सा है या फिर जबरन वसूली (Extortion) के लिए डराने की कोई नई साजिश। फिलहाल, प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि किसी भी अनजान शख्स से कोई भी पार्सल लेते समय बेहद सतर्क रहें।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|