इंदौर में पान की दुकान की आड़ में पति का नशे धंधा, पत्नी ने वीडियो बनाकर पहुंचा दिया जेल

संक्षेप:

इंदौर में ड्रग्स के खिलाफ जंग में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने खुद अपने पति के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया।

Feb 10, 2026 10:54 pm IST
इंदौर में ड्रग्स के खिलाफ जंग में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने खुद अपने पति के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया। मल्हारगंज की रहने वाली इस महिला ने शहर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को सीधे शिकायत भेजकर अपने पति पर कॉलेज और हॉस्टल के छात्रों को गांजा और स्मैक बेचने का आरोप लगाया। महिला ने न केवल शिकायत की, बल्कि अपने घर के भीतर रखे ड्रग्स के पैकेट, तराजू और अन्य सामान का वीडियो बनाकर सीधे कमिश्नर को भेज दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने बताया कि, उसका पति बुद्ध किरण महालक्ष्मी नगर में एक बड़ी पान की दुकान चलाता है, जिसकी आड़ में वह ड्रग्स की सप्लाई करता था। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति का मुख्य निशाना पास के कॉलेजों और हॉस्टलों में रहने वाले छात्र थे। इस वीडियो और शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। लसूड़िया थाना पुलिस ने आरोपी की दुकान पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया और फिर घर ले जाकर वहां छिपाकर रखी गई स्मैक और गांजे की खेप बरामद की।

पेशे से अकाउंटेंट इस महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति घर पर ही नशीले पदार्थों की तौल और पैकिंग करता था, जिससे उनकी दो बेटियों की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। महिला का आरोप है कि जब भी उसने इस अवैध काम का विरोध किया, उसके पति और ससुराल वालों ने उसे धमकी दी। बीते 4 फरवरी को विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने महिला के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। हालांकि उसने तब भी पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन उस वक्त ड्रग्स जब्त नहीं हो पाए थे।

पुलिस कमिश्नर को भेजे गए वीडियो में महिला साफ तौर पर स्मैक की पुड़िया और इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन दिखाती नजर आ रही है, जो इस बात का पुख्ता सबूत था कि घर से ही नशे का कारोबार चल रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह सनावद के पास रहने वाले धर्मेंद्र और छोटी ग्वालटोली इलाके के एक अन्य सप्लायर से नशीले पदार्थ खरीदता था।

जानकारी के मुताबिक महिला ने शिकायत अपनी वकील डॉय रूपाली राठौर के जरिए की थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने घर में ड्रग्स जमा होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद कमिश्नर कार्यालय के हस्तक्षेप से यह कार्रवाई संभव हो सकी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

