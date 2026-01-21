पानी में इस इन्फेक्शन के कारण इंदौर हादसा; एमपी सरकार ने HC को क्या बताया?

संक्षेप: मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को बताया कि पीने के पानी में बैक्टीरिया की वजह से इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला। पिछले 25 दिनों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है जबकि कई लोग बीमार पड़ चुके हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट को सूचित किया कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पीने के पानी में बैक्टीरिया पाए जाने के कारण संक्रमण फैला जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई जबकि कई अन्य बीमार पड़े। मामले की सुनवाई के दौरान इंदौर हाई कोर्ट की पीठ ने चिंता जताते हुए सवाल किया कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में डायरिया जैसी बीमारी कैसे फैल गई और लोगों को दूषित पानी की सप्लाई कैसे हुई?

पानी इतना दूषित कैसे हो गया? सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में निवासियों को सप्लाई किया जाने वाला पानी इतना दूषित कैसे हो गया और इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हुई। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें दूषित पानी से कई लोगों की मौत की न्यायिक जांच और त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अदालत अगली सुनवाई 28 जनवरी को करेगी।

पानी में ई. कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की इंदौर हाई कोर्ट बेंच को जानकारी दी कि भागीरथपुरा के 51 ट्यूबवेल में गंदा पानी मिला और जांच रिपोर्ट में ई. कोलाई बैक्टीरिया होने की पुष्टि हुई है। हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिनमें इस घटना की न्यायिक जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।

सरकार ने कहा कि जांच के लिए बनाई है समिति मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। यह समिति घटना की समीक्षा करेगी और अपने सुझाव व रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील अजय बागड़िया ने इस समिति पर गहरा अविश्वास जताते हुए अदालत से कहा कि यह कमेटी केवल सच्चाई को छिपाने के लिए बनाई गई है।