Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore water contamination death number rise to 29
इंदौर में 'जहरीले पानी' का कहर जारी, एक और मौत; 29 पहुंचा आकंड़ा

इंदौर में 'जहरीले पानी' का कहर जारी, एक और मौत; 29 पहुंचा आकंड़ा

संक्षेप:

इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में फैले दूषित पेयजल संकट ने एक और परिवार की खुशियां छीन लीं। प्रशासनिक लापरवाही और जल प्रदाय विभाग की अनदेखी के चलते मंगलवार को खूबचंद बंधोनिया की मौत हो गई।

Jan 28, 2026 09:05 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में फैले दूषित पेयजल संकट ने एक और परिवार की खुशियां छीन लीं। प्रशासनिक लापरवाही और जल प्रदाय विभाग की अनदेखी के चलते मंगलवार को 62 साल के खूबचंद बंधोनिया की मौत हो गई। वे पिछले कई दिनों से उल्टी-दस्त की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इस मौत के साथ ही क्षेत्र में दूषित पानी से जुड़ी मौतों का आंकड़ा बढ़कर 29 तक पहुंच गया है, जबकि प्रशासन लगातार स्थिति सामान्य होने का दावा करता रहा है। खूबचंद बंधोनिया अपने समय के चर्चित पहलवान रहे हैं। अखाड़े में बड़े-बड़े पहलवानों को धूल चटाने वाले खूबचंद घर तक पहुंच रहे नलों के दूषित पानी के आगे बेबस साबित हुए। उनके पुत्र रोहित बंधोनिया ने बताया कि पिता पहले मिल में कार्यरत थे और स्वस्थ जीवन जी रहे थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

परिजनों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से सीवरेज मिश्रित पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसे लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन जल प्रदाय विभाग और प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यही जहरीला पानी उनके पिता की मौत का कारण बना।

भागीरथपुरा में पेयजल और सीवरेज लाइनों के आपस में मिल जाने से पूरा इलाका संक्रमण की चपेट में है। उल्टी-दस्त के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में दबाव बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब भी कागजी जांच और औपचारिकताओं तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। यह मौत उन तमाम प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े करती है, जिनमें जनता की सुरक्षा और हालात नियंत्रण में होने की बात कही जा रही है। 29 मौतों के बाद भी पाइपलाइनों की स्थायी मरम्मत और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होना यह दर्शाता है कि सिस्टम में आम नागरिक की जान की कीमत कितनी कम है।

सरकार ने माना अब तक 16 की मौत

भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से हुई मौतों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत के सामने यह स्वीकार किया कि अब तक दर्ज 28 मौतों में से 16 मौतें दूषित पानी से जुड़ी पाई गई हैं। इस के बाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की पीठ ने कहा कि यह साफ किया जाना आवश्यक है कि शेष मौतों के पीछे क्या कारण रहे और उन्हें दूषित पानी से अलग क्यों माना गया। अदालत ने अगली सुनवाई में प्रत्येक मौत से जुड़ा विस्तृत आधार और प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

'लगातार शिकायतें चिंताजनक'

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भागीरथपुरा से लगातार आ रही दूषित पानी की शिकायतें अत्यंत चिंताजनक और अलार्मिंग हैं। साथ ही यह भी संज्ञान लिया गया कि महू सहित अन्य क्षेत्रों से भी गंदे पानी की शिकायतें सामने आ रही हैं। पीठ ने दो टूक कहा कि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शासन की मूल जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने शासन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।

Madhya Pradesh News
