Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore water contamination case madhya pradesh high court seeks detailed report
इंदौर में मौतों के आंकड़े में अंतर पर HC हैरान, रिपोर्ट मांगी; मुख्य सचिव को किया तलब

इंदौर में मौतों के आंकड़े में अंतर पर HC हैरान, रिपोर्ट मांगी; मुख्य सचिव को किया तलब

संक्षेप:

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चर्चित इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने मौतों के आंकड़ों में अंतर पर भी हैरानी जताई। अदालत ने मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

Jan 06, 2026 04:21 pm ISTKrishna Bihari Singh एएनआई, इंदौर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि स्वच्छ पानी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और ऐसे मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है और विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने मौतों के आंकड़ों में अंतर पर हैरानी जताई। साथ ही चेतावनी दी कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सभी याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मंगलवार को इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इसमें इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इनानी की याचिका भी शामिल थी।

तलब की विस्तृत रिपोर्ट

अदालत ने घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए अगली सुनवाई में मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को भी तलब किया। अदालत ने मुख्य सचिव को 15 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए।

इंदौर जैसे सबसे स्वच्छ शहर में घटना पर जताई हैरानी

इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इनानी ने अदालती कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच की डिवीजन बेंच ने भागीरथपुरा मामले से जुड़ी करीब 4 से 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सभी मुद्दों को विस्तार से सुना। अदालत ने हैरानी जताई कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से मौतों की हैरान करने वाली घटना हुई है।

मुआवजे पर भी दे सकती है आदेश

इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि अदालत ने इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में पीने के पानी की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि हर नागरिक को साफ पीने का पानी मिलना उसका मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं प्रभावित परिवारों को दिया गया मुआवजा यदि अपर्याप्त पाया जाता है तो आगे इस बारे में निर्देश जारी किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:इंदौर दूषित पानी: महिला में गिलियन-बैरे सिंड्रोम जैसे लक्षण, क्या बोला प्रशासन?
ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 3 मंजिला होटल पर चला बुलडोजर, क्या है पूरा मामला?

मौतों के आंकड़े में अंतर पर जताई हैरानी, मांगी रिपोर्ट

रितेश इनानी ने बताया कि इंदौर नगर निगम की ओर से 2 जनवरी को पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में आधिकारिक मौत के आंकड़ों और हमारी ओर से रखे गए आंकड़ों में काफी अंतर था। हमने कोर्ट को बताया कि इंदौर में दूषित पानी के कारण लगभग 15 से 17 लोगों की मौत हुई है। इस पर अदालत हैरान रह गई। अदालत ने इस पर भी विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। हमने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की देखरेख में एक हाई लेवल कमेटी बनाने और एक सही रिपोर्ट पेश करने की मांग की है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|