बीमारी ने छीन ली थी रोशनी, इंदौर के अक्षत ने कैसे UPSC में हासिल किया 173वां स्थान?
इंदौर के 25 वर्षीय दृष्टिबाधित अक्षत बल्दवा ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 173वीं रैंक हासिल कर मिसाल कायम की है। बचपन से देख पाने में असमर्थ अक्षत ने अपनी चुनौतियों को बाधा नहीं बनने दिया।
इंदौर के 25 साल के दृष्टिबाधित अक्षत बल्दवा ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति की बदौलत पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर 173वीं रैंक हासिल की है। मात्र डेढ़ महीने की उम्र में आंखों की रोशनी खो देने वाले अक्षत ने कभी शारीरिक चुनौती को बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने बेंगलुरु से बीए-एलएलबी की पढ़ाई की। उन्होंने 11वीं से ही प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखा था। अक्षत अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देते हैं जिन्होंने पढ़ाई के दौरान उनका साथ दिया। अक्षत की यह उपलब्धि बताती है कि कठिन चुनौतियों के बावजूद सही सोच और मेहनत से बड़े लक्ष्य पाए जा सकते हैं।
बेंगलुरु से की बीए-एलएलबी
इंदौर के अक्षत बल्दवा बचपन से देख नहीं सकते हैं। बल्दवा ने बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से बीए-एलएलबी (ऑनर्स) की उपाधि हासिल की है। वह इन दिनों कर्नाटक की राजधानी में ही रह रहे हैं।
11वीं में ही साधा लक्ष्य
अक्षत बल्दवा बताते हैं कि वह जब 11वीं में पढ़ रहे थे तभी तय कर लिया था कि एक दिन सिविल सेवा परीक्षा में सफल होना है। पहले ही प्रयास में परीक्षा में मिली कामयाबी ने उनको सुखद आश्चर्य से भर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस पल को महसूस कर पा रहा हूं।
गंभीर बीमारी ने बचपन में छीन ली रोशनी
अक्षत बल्दवा के मुताबिक डेढ़ माह की उम्र में एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह 100 फीसदी दृष्टिबाधित हैं।
नहीं बनना भीड़ का हिस्सा
अक्षत बल्दवा कहते हैं कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मुझे बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं। मेरे सामने हमेशा से चुनौतियां रही हैं लेकिन मैं चुनौतियों के बारे में नहीं वरन इनसे निपटने के तरीकों के बारे में सोचता हूं।
साए की तरह मदद करती रहीं मां
उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में मिली इस कामयाबी के पीछे मां मीना देवी का योगदान बताया। सबसे बड़ा योगदान मां का है। बेंगलुरु में मेरी पढ़ाई के दौरान मां परिवार को छोड़कर मेरे साथ रहीं और मेरी मदद करती रहीं।
बचपन से पढ़ने का जुनून
UPSC के नतीजे आने के बाद इंदौर में अक्षत बल्दवा के घर पर जश्न का माहौल देखा गया। उनके पिता संजय बल्दवा ने सफलता के राज के बारे में बताते हुए कहा कि अक्षत पढ़ाई को लेकर बचपन से जुनूनी रहा है। इसी पढ़ने के जुनून के कारण उसे यह सफलता मिली है। सिविल सेवा परीक्षा में मिली सफलता ने हमें गर्व से भर दिया है। अक्षत को संगीत का भी शौक है। इसी संगीत के शौक के कारण अक्षत ने तबला और हारमोनियम बजाना भी सीखा है।
