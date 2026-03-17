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इंदौर में प्लास्टिक नहीं GFRP सरिया से बन रही सड़क, लोहे से कैसे बेहतर? सरकार ने समझाया

Mar 17, 2026 08:24 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, इंदौर
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इंदौर-उज्जैन सड़क के निर्माण में प्लास्टिक के सरिये के इस्तेमाल के दावों को सरकार ने गलत बताया है। एमपीआरडीसी के अनुसार, सड़क प्लास्टिक के सरिए से नहीं वरन GFRP सरिये से बनाई जा रही है। 

इंदौर में प्लास्टिक नहीं GFRP सरिया से बन रही सड़क, लोहे से कैसे बेहतर? सरकार ने समझाया

इंदौर और उज्जैन के बीच बन रही 6 लेन सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह सड़क प्लास्टिक के सरिये से बनाई जा रही है। अब इन दावों को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने गलत करार दिया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने कहा है कि सड़क प्लास्टिक के सरिए से नहीं वरन 'ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर (जीएफआरपी)' के रॉड से बनाई जा रही है। यह सामग्री स्टील के मुकाबले हल्की, मजबूत और जंग रोधी होती है।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने आरोपों को बताया गलत

इंदौर और उज्जैन के बीच बन रही छह लेन वाली सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवालों को लेकर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने मंगलवार को अपनी सफाई दी। एमपीआरडीसी ने सोशल मीडिया पर वायरल रील के दावों को गलत बताते हुए कहा कि इस सड़क में प्लास्टिक के सरिये का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

प्लास्टिक के सरिये का नहीं हो रहा इस्तेमाल

एमपीआरडीसी के प्रबंधक गणेश भाभर ने कहा कि बीते दो दिन से सोशल मीडिया पर इस सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही रील में दावा किया जा रहा है कि सड़क बनाने में प्लास्टिक के सरिये का उपयोग हो रहा है लेकिन यह सच नहीं है। निर्माण में 'ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर' (जीएफआरपी) नामक आधुनिक सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है।

जीएफआरपी का किया जा रहा इस्तेमाल

गणेश भाभर ने बताया कि इंदौर और उज्जैन के बीच सड़क के किनारे के निर्माण के लिए स्टील के सरिए की जगह जीएफआरपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर इसको 'फाइबर ग्लास' कहा जाता है।

हल्का, मजबूत और जंग रोधी

गणेश भाभर ने बताया कि जीएफआरपी कांच के महीन रेशों और पॉलीमर रेजिन से बना एक हल्का, मजबूत और जंग नहीं लगने वाला पदार्थ है।

स्टील से कैसे बेहतर?

गणेश भाभर ने बताया कि स्टील का सरिया भारी भी होता है जबकि जीएफआरपी बहुत हल्की होती है। भले ही जीएफआरपी का वजन कम है लेकिन इसमें खिंचाव सहने की शक्ति स्टील से अधिक होती है। इस लिहाज से यह स्टील से बेहतर होता है।

ऐसी जगहों पर जहां नमी ज्यादा रहती है या जहां पानी जमा होता है, वहां स्टील के सरियों में जल्दी जंग लगने की आशंका रहती है। जीएफआरपी की सामग्री में कभी जंग नहीं लगती है। ऐसे में जीएफआरपी के सरियों का इस्तेमाल किया जाता है। जीएफआरपी की छड़ों का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण, समुद्री या तटीय क्षेत्रों में निर्माण, पानी की टंकियों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में किया जाता है।

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यही कारण है कि नम जगहों पर जीएफआरपी का इस्तेमाल किया जाता है। मौके पर किया जा रहा निर्माण मानकों के अनुरूप है। सड़क परियोजनाओं को लेकर गाइडलाइन्स में जीएफआरपी सरियों का इस्तेमाल को सुरक्षित माना गया है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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