फिल्मी स्टाइल में पुलिस वैन से फुर्र हो गए 2 अपराधी, देखते रह गए इंदौर पुलिस के जवान

आपने फिल्मों में तो कैदियों के पुलिस वैन से फरार होने के कई घटनाएं देखी या सुनी होंगी, लेकिन कल मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक हकीकत में ऐसी घटना सामने आई है। यहां दो अपराधी पुलिस को चकमा देकर एकदम फिल्मी स्टाइल में पुलिस की वैन से फरार हो गए।

मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस द्वारा पकड़े गए दो आरोपी शनिवार शाम फिल्मी स्टाइल में पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। पुलिस जिला कोर्ट से जेल वारंट मिलने के बाद 4 आरोपियों को सरकारी वाहन से इंदौर सेंट्रल जेल ले जा रही थी। इसी दौरान पत्थर गोदाम रोड पर राजकुमार ब्रिज के पास पीछे बैठे दो आरोपियों ने चलती वैन का पिछला गेट खोला और नीचे कूदकर भाग निकले। अचानक हुई इस घटना से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत दोनों को पकड़ने के लिए पीछा किया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस मामले में एमजी रोड थाने में एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

चलती वैन का पिछला दरवाजा खोलकर लगाई छलांग घटना शनिवार शाम करीब 7:05 बजे की बताई गई है। भंवरकुआं थाने में तैनात कॉन्स्टेबल पंकज कुमार पुलिस बल के साथ चार आरोपियों को सरकारी वाहन से सेंट्रल जेल पहुंचाने जा रहे थे। कोर्ट से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस आरोपियों को जेल ले जा रही थी। वाहन जब पत्थर गोदाम रोड पर राजकुमार ब्रिज के पास पहुंचा, तभी पीछे बैठे नरेंद्र मेहता और अबरार खान ने अचानक वैन का पिछला दरवाजा खोल दिया। दोनों आरोपियों ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी और मौके से भाग निकले। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने और पकड़ने की कोशिश की। इसके लिए उनका पीछा भी किया गया, लेकिन दोनों पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। घटना के बाद पुलिस को आरोपियों की तलाश के साथ उनके फरार होने की परिस्थितियों की जांच भी करनी पड़ रही है।

धार के रहने वाले हैं दोनों फरार आरोपी पुलिस के अनुसार, फरार आरोपियों की पहचान नरेंद्र मेहता, पिता मांगीलाल, निवासी इमामवाड़े के पास, धार और अबरार खान, पिता बाबू खान, निवासी डायमंड पार्क कॉलोनी, धार के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस के सामने दोनों आरोपियों को तलाशने और गिरफ्तार करने की चुनौती है। पुलिस फरारी से जुड़े घटनाक्रम की जांच कर रही है। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि चलती सरकारी वैन का पिछला गेट किस तरह खोला गया और उस समय सुरक्षा के क्या इंतजाम थे।

सिपाही की शिकायत पर एमजी रोड थाने में एफआईआर घटना के बाद हेड कॉन्स्टेबल नरेंद्र सिंह तोमर और कॉन्स्टेबल पंकज कुमार एमजी रोड थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद कॉन्स्टेबल पंकज कुमार की शिकायत पर फरार आरोपी नरेंद्र मेहता और अबरार खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं, वाहन में मौजूद अन्य दो आरोपियों गुलाब सिंह और पप्पू को सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया। इस तरह चार आरोपियों में से दो जेल पहुंच गए, जबकि दो रास्ते में ही पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए।

पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल जेल ले जाते समय दो आरोपियों का चलती सरकारी वैन से कूदकर फरार हो जाना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है। आरोपियों ने वाहन का पिछला दरवाजा खोलकर छलांग लगाई और पुलिसकर्मियों के पीछा करने के बावजूद मौके से निकल गए। फिलहाल, एमजी रोड पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अब जांच में फरार होने की परिस्थितियों और सुरक्षा इंतजामों से जुड़े तथ्यों पर स्पष्टता आने की उम्मीद है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी सामने आ सकेगी।