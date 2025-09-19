indore truck rampage driver may face action under nsa इंदौर में नशे में लोगों को रौंदने वाले पर बड़े ऐक्शन के संकेत, लग सकता है रासुका, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
इंदौर में नशे में लोगों को रौंदने वाले पर बड़े ऐक्शन के संकेत, लग सकता है रासुका

इंदौर में नशे में धुत होकर 3 राहगीरों को कुचलने के आरोपी 50 साल के ट्रक चालक पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि इंदौर पुलिस की ओर से धार के जिला प्रशासन को रासुका लगाने का प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

Krishna Bihari Singh भाषा, इंदौरFri, 19 Sep 2025 12:52 AM
इंदौर में व्यस्त सड़क पर शराब के नशे में धुत होकर 3 राहगीरों की कुचलकर मारने वाले ट्रक ड्राइवर के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। आरोपी ड्राइवर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया जा सकता है। बता दें कि इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर 15 सितंबर की रात की इस भयावह घटना में 3 राहगीरों की मौत हो गई थी जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद ट्रक चालक गुलशेर (50) अदालत के आदेश पर 21 सितंबर तक पुलिस की हिरासत में है।

एक अधिकारी ने बताया कि धार जिले के निवासी गुलशेर के के खिलाफ पहले से ही तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में एक महिला के साथ छेड़छाड़, अवैध हथियार रखना और एक घोड़ी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि इंदौर पुलिस धार के जिला प्रशासन को गुलशेर के खिलाफ रासुका लगाने का प्रस्ताव भेज सकती है।

इस बीच इंदौर के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्रीकृष्ण लालचंदानी ने गुलशेर से जारी पूछताछ के हवाले से बताया कि घटना के वक्त आरोपी नशे में इस कदर धुत था कि उसे जरा भी होश नहीं था कि वह किस रास्ते पर ट्रक चला रहा है। गुलशेर को माल पहुंचाने के लिए पोलोग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया जाना था लेकिन उसने शहर के भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट रोड की तरफ ट्रक मोड़ लिया। उसने पहले वाहन को टक्कर मारी जिसके बाद घबरा गया। वह ट्रक लेकर भागने की कोशिश करने लगा।

एयरपोर्ट रोड पर बहुत ट्रैफिक था। गुलशेर लगातार वाहनों को टक्कर मारता रहा। ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने किसी तरह ट्रक को रुकवाया और उसे बाहर खींचा। ट्रक के सहायक शंकर ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया है। वाहन मालिक को भी आरोपी बनाया जा सकता है। गुलशेर के खिलाफ BNS की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) मोटर अधिनियम की 185 (नशे में ड्राइविंग) के तहत केस दर्ज किया गया है।

