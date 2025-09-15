इंदौर हादसे में खुलासा; नशे में था ड्राइवर, कैसे व्यस्त सड़क पर मारी एंट्री होगी जांच

मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार रात को एक बेकाबू ट्रक ने कई राहगीरों को रौंद दिया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। कई अन्य घायल बताए जाते हैं। तीन बेहद गंभीर रूप से जख्मी हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार रात को एक बेकाबू ट्रक ने कई राहगीरों को कुचल दिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक, हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। इनमें से तीन बेहद गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस ने बताया कि ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि भारी वाहनों की एंट्री इस सड़क पर रात 11 से पहले बैन है फिर ट्रक कैसे घुसा।

भारी वाहन की एंट्री बैन, फिर कैसे आया ट्रक? हादसे के बाद दुर्घटना स्थल और अस्पतालों में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस भयानक घटना पर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि व्यस्त सड़क पर भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। सवाल यह है कि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती के बाद भी यह ट्रक कैसे व्यस्त सड़क पर घुस गया।

CM ने दिए जांच के आदेश इस बीच सीएम मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- इंदौर में हुई ट्रक दुर्घटना दुखद है। इस घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर मैंने निरीक्षण के लिए अपर मुख्य सचिव गृह को इंदौर जाने के निर्देश दिए हैं। रात 11 बजे से पहले शहर में भारी वाहनों के प्रवेश की वजह क्या रही इसकी प्रारंभिक जांच करने को भी कहा गया है। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं।

दो की मौत, 11 घायल पुलिस की जांच टीम ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि सोमवार रात इंदौर के एरोड्रम रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने कई पैदल यात्रियों को रौंद दिया। बेकाबू ट्रक ने कुछ वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने उस अस्पताल का दौरा किया जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि 11 अन्य घायल हैं।

शराब के नशे में धुत था ड्राइवर वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ने बताया कि यह सोमवार शाम साढ़े सात बजे से पौने आठ बजे की घटना है। ड्राइवर बहुत ज्यादा शराब के नशे में धुत था। कालानी नगर से उसका ट्रक पर से कंट्रोल खो गया। वहां एक एक्सिडेट किया। वहां एक बाइक ट्रक के नीचे आ गई। वह ट्रक लेकर बाइक को घसीटते हुए बड़ा गणपति चौराहे पर पहुंचा। रास्ते में ट्रक की चपेट में कई लोग आए।

ट्रक में फंस गई बाइक, घिसने से आग पुलिस अधिकारी ने बताया कि चूंकि ट्रक में बाइक फंस गई थी। ऐसा लगता है कि घिसटने के कारण उसमें आग लग गई जिसने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक ने आग लगने से पहले एरोड्रम रोड पर कुछ वाहनों को टक्कर मारी। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर अकेले था। वह सावेर से आ रहा था।