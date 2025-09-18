इंदौर में लोग चीखते रहे लेकिन ट्रक चलता रहा, ड्राइवर-कंडक्टर 1 लीटर शराब पी चुके थे; आरोपियों ने क्या-क्या कबूला

एमपी के इंदौर में बीते दिनों दर्दनाक घटना सामने आई थी। अब यहां के शिक्षक नगर चौराहा से बड़ा गणपति तक तीन लोगों की जान लेने और 13 को घायल करने वाले ट्रक चालक गुलशेर खान और हेल्पर शंकर ठाकुर को पुलिस ने चार दिन की रिमांड पर ले लिया है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते दिनों दर्दनाक घटना सामने आई थी। अब यहां के शिक्षक नगर चौराहा से बड़ा गणपति तक तीन लोगों की जान लेने और 13 को घायल करने वाले ट्रक चालक गुलशेर खान और हेल्पर शंकर ठाकुर को पुलिस ने चार दिन की रिमांड पर ले लिया है। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया है कि ड्राइवर-कंडक्टर दोनों ही शराब के नशे में थे।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दो जगहों पर शराब पी थी। आरोपियों के शराब पीने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी निकाल ली है। इस मामले में ट्रक मालिक की भूमिका और पेपर के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। एरोड्रम पुलिस ने धरमपुरी निवासी गुलशेर खान और मानसिंह ठाकुर को बुधवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 सितंबर तक रिमांड स्वीकृत कर दी है।