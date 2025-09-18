इंदौर में लोग चीखते रहे लेकिन ट्रक चलता रहा, ड्राइवर-कंडक्टर 1 लीटर शराब पी चुके थे; आरोपियों ने क्या-क्या कबूला
एमपी के इंदौर में बीते दिनों दर्दनाक घटना सामने आई थी। अब यहां के शिक्षक नगर चौराहा से बड़ा गणपति तक तीन लोगों की जान लेने और 13 को घायल करने वाले ट्रक चालक गुलशेर खान और हेल्पर शंकर ठाकुर को पुलिस ने चार दिन की रिमांड पर ले लिया है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते दिनों दर्दनाक घटना सामने आई थी। अब यहां के शिक्षक नगर चौराहा से बड़ा गणपति तक तीन लोगों की जान लेने और 13 को घायल करने वाले ट्रक चालक गुलशेर खान और हेल्पर शंकर ठाकुर को पुलिस ने चार दिन की रिमांड पर ले लिया है। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया है कि ड्राइवर-कंडक्टर दोनों ही शराब के नशे में थे।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दो जगहों पर शराब पी थी। आरोपियों के शराब पीने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी निकाल ली है। इस मामले में ट्रक मालिक की भूमिका और पेपर के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। एरोड्रम पुलिस ने धरमपुरी निवासी गुलशेर खान और मानसिंह ठाकुर को बुधवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 सितंबर तक रिमांड स्वीकृत कर दी है।
घटना में छात्रा संस्कृति वर्मा का भंडारी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। एक हाथ पूरी तरह डैमेज हो गया है। सोमवार रात संस्कृति की चार घंटे सर्जरी चलती रही है और पैर से नस निकाल हाथ में डाली गई है। बुधवार को पता चला उन्हें इंफेक्शन हो गया है। अब दूसरी सर्जरी करना होगी। पेट की नस निकालकर हाथ में डालेंगे। घायल ऑटो चालक विपुल शर्मा का बुधवार शाम रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। पत्नी खुशी ने बताया कि वे उठ-बैठ नहीं पा रहे हैं। रजनी खतवास के भी सिर में गंभीर चोट है, उनके पति की मौत हो चुकी है। कोचिंग से लौट रही छात्रा दीक्षा चौहान के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। ड्राइवर गुलशेर के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस भी दर्ज किया गया है। उस पर अवैध हथियार रखने, छेड़छाड़ जानवरों से हरकत करने और हमले के तीन पुराने केस भी सामने आए हैं।