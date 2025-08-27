indore shraddha tiwari missing news new cctv footage surfaces online family will reward with 51000 rupees 5 दिनों से लापता इंदौर की श्रद्धा CCTV में दिखी, पिता खोजने वाले को देंगे 51 हजार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore shraddha tiwari missing news new cctv footage surfaces online family will reward with 51000 rupees

5 दिनों से लापता इंदौर की श्रद्धा CCTV में दिखी, पिता खोजने वाले को देंगे 51 हजार

श्रद्धा तिवारी का नया CCTV फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में वह एक दुकान के पास खड़ी है, जहां उसे कोई एक बैग देता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धा वहां से बैग लेकर आगे जाते हुए दिखती है। इस दौरान उसके पास एक महिला भी नजर आ रही है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरWed, 27 Aug 2025 02:01 PM
share Share
Follow Us on
5 दिनों से लापता इंदौर की श्रद्धा CCTV में दिखी, पिता खोजने वाले को देंगे 51 हजार

इंदौर की श्रद्धा तिवारी 5 दिनों से लापता है। अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस को जांच के दौरान एक और CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें श्रद्धा तिवारी कहीं जाते हुए नजर आ रही है। वहीं, टोटका अपनाने के बाद अब श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

श्रद्धा तिवारी का नया CCTV फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में वह एक दुकान के पास खड़ी है, जहां उसे कोई एक बैग देता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धा वहां से बैग लेकर आगे जाते हुए दिखती है। इस दौरान उसके पास एक महिला भी नजर आ रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी श्रद्धा तिवारी के घर पहुंचे जहां पिता अनिल तिवारी ने उनसे मदद की गुहार लगाई है। श्रद्धा के पिता ने मंत्री कैलाश विजयवर्गी को ज्ञापन सौंपा है।

परिजनों का विश्वास

श्रद्धा तिवारी अचानक घर से क्यों लापता हो गई, इसके पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब परिजनों से उल्टी तस्वीर को लेकर चर्चा की गई, तो वे काफी सहमे हुए नजर आए। मीडिया ने जब उनसे कहा कि सोनम रघुवंशी के समय भी ऐसा ही हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी पंडित या पुजारी ने नहीं, बल्कि उनकी जानकारी के अनुसार,उल्टी तस्वीर टांगने से बच्चे सुरक्षित घर लौट आते हैं। इसी विश्वास के चलते उन्होंने यह तस्वीर घर के बाहर लटकाई।

पुलिस की जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, श्रद्धा तिवारी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा है और वह साहिल नाम के एक युवक के संपर्क में थी। इसकी जानकारी उसके परिवार को होने के बाद परिजनों ने उसे डांटा था, जिससे नाराज होकर श्रद्धा घर से चली गई। सीसीटीवी फुटेज में उसे शहर से बाहर जाते हुए देखा गया। वरिष्ठ अधिकारी लगातार खोजबीन कर रहे हैं और साहिल नाम के युवक के बारे में भी कई जानकारियां जुटाई गई हैं।

पहले भी ऐसा मामला

इंदौर में कुछ समय पहले एडवोकेट और सिविल जज की तैयारी करने वाली अर्चना तिवारी भी रहस्यमय तरीके से शहर से निकली थी और भोपाल स्टेशन के बाद गायब हो गई थी। पुलिस ने मीडिया ट्रायल के बाद उसे नेपाल की सीमा के पास से दस्तयाब किया था। हालांकि,5 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कॉलेज छात्रा श्रद्धा तिवारी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है।

रिपोर्ट – हेमंत

Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|