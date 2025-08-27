indore shraddha tiwari missing family ritual superstition like sonam raghuvanshi case सोनम की तरह इंदौर में फिर उलटी तस्वीर का टोटका, श्रद्धा तिवारी के घर पर लगी फोटो, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
सोनम की तरह इंदौर में फिर उलटी तस्वीर का टोटका, श्रद्धा तिवारी के घर पर लगी फोटो

इंदौर में कॉलेज छात्रा श्रद्धा तिवारी तीन दिन से लापता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन परिजनों ने उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए घर के बाहर उसकी उल्टी तस्वीर लगाई है, जैसा कि कुछ महीनों पहले सोनम हत्याकांड में हुआ था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरWed, 27 Aug 2025 09:23 AM
कुछ महीनों पहले शहर में राजा रघुवंशी हत्याकांड के दौरान सोनम के घर के बाहर रहने वाले पंडित ने उसकी तस्वीर उल्टा टांगने की सलाह दी थी, जिसमें कहा गया था कि इससे बच्ची सुरक्षित मिलेगी। सोनम तो जीवित मिल गई, लेकिन राजा रघुवंशी के साथ जो हुआ, वह पूरा देश जानता है। एक बार फिर इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली श्रद्धा तिवारी तीन दिन से घर से लापता है। पुलिस प्रशासन उसकी खोज के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके परिजनों ने फिर वही टोटका आजमाया है। उन्होंने श्रद्धा की उल्टी तस्वीर घर के बाहर टांग दी, जैसा कि कुछ महीने पहले सोनम के मामले में देखा गया था।

परिजनों का विश्वास

श्रद्धा तिवारी अचानक घर से क्यों लापता हो गई, इसके पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब परिजनों से उल्टी तस्वीर को लेकर चर्चा की गई, तो वे काफी सहमे हुए नजर आए। मीडिया ने जब उनसे कहा कि सोनम रघुवंशी के समय भी ऐसा ही हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी पंडित या पुजारी ने नहीं, बल्कि उनकी जानकारी के अनुसार उल्टी तस्वीर टांगने से बच्चे सुरक्षित घर लौट आते हैं। इसी विश्वास के चलते उन्होंने यह तस्वीर घर के बाहर लटकाई।

पुलिस की जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, श्रद्धा तिवारी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा है और वह साहिल नाम के एक युवक के संपर्क में थी। इसकी जानकारी उसके परिवार को होने के बाद परिजनों ने उसे डांटा था, जिससे नाराज होकर श्रद्धा घर से चली गई। सीसीटीवी फुटेज में उसे शहर से बाहर जाते हुए देखा गया। वरिष्ठ अधिकारी लगातार खोजबीन कर रहे हैं और साहिल नाम के युवक के बारे में भी कई जानकारियां जुटाई गई हैं।

पहले भी ऐसा मामला

इंदौर में कुछ समय पहले एडवोकेट और सिविल जज की तैयारी करने वाली अर्चना तिवारी भी रहस्यमय तरीके से शहर से निकली थी और भोपाल स्टेशन के बाद गायब हो गई थी। पुलिस ने मीडिया ट्रायल के बाद उसे नेपाल की सीमा के पास से दस्तयाब किया था। हालांकि, तीन दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कॉलेज छात्रा श्रद्धा तिवारी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है।

(रिपोर्ट: हेमंत)

