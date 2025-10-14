दो का पहाड़ा नहीं सुनाया, तो प्रिंसिपल ने पाइप से बुरी तरह पीटा; चोट के निशान देख परिजन हैरान

इंदौर के एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल शशिकला ठाकुर ने पहली कक्षा के 6 साल के मासूम छात्र को दो का पहाड़ा न सुनाने पर प्लास्टिक पाइप से बुरी तरह पीटा, जिससे बच्चे की जांघों और चेहरे पर चोट के निशान आए और पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

मध्यप्रदेश के इंदौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल की प्रिंसिपल ने दो का पहाड़ा न सुना पाने की वजह से 6 साल के मासूस को प्लास्टिक के पाइप से बुरी तरह पीटा। घटना इटावा इलाके के एक प्राइवेट स्कूल की है। पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

चोट के निशान देखकर हैरान रह गए घरवाले मामला 11 सितंबर का है, जब मॉदर्स लैप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का पहली कक्षा का छात्र स्कूल रिक्शा से घर लौटा। मां ने जब बच्चे के कपड़े बदले, तो उसकी जांघों और चेहरे पर चोट के निशान देखकर उनके होश उड़ गए। बच्चे ने रोते हुए बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल शशिकला ठाकुर ने उसे दो का पहाड़ा न सुना पाने की वजह से प्लास्टिक पाइप से पीटा। मासूम की हालत देखकर परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती चोट के निशान देखकर परिजन तुरंत बच्चे को लेकर देवास के एक अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज किया। परिजनों का कहना है कि परिवार में एक मौत की वजह से वे तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन सोमवार को उन्होंने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज कराई।

अपनी सफाई में क्या बोलीं प्रिंसिपल? प्रिंसिपल शशिकला ठाकुर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका दावा है कि बच्चे को कोई सजा नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि स्कूल के बाद बच्चों की आपसी लड़ाई में उसे चोट लगी हो। हालांकि, पुलिस इस दावे की जांच कर रही है और अभी तक प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई है।