पुलिसवालों पर गाज, पीड़ितों को आर्थिक मदद; इंदौर सड़क हादसे पर ऐक्शन में दिखे मोहन यादव

इंदौर में बीती शाम हुए दिल दहला देने वाले सड़क हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने घटना के संबंध में कड़ा ऐक्शन लेते हुए पुलिस उपायुक्त यातयात अरविन्द तिवारी को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात सभी चारों हवलदारों को भी निलंबित कर दिया है। सीएम ने एसीएस होम को इस घटना की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस भयानक हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों और घायलों को सीएम ने आर्थिक सहायाता देने का वादा किया है।

इंदौर के कलानी नगर में शाम को हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐक्शन में दिखे। सीएम ने सुरेश सिंह ACP,प्रेम सिंह प्रभारी ASI (बिजासन प्रभारी), चन्द्रेश मरावी प्रभारी सूबेदार (सुपर कोरिडोर प्रभारी), दीपक यादव निरीक्षक (सुपर कोरिडोर से एरोड्रम प्रभारी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया तो वहीं पुलिस उपायुक्त यातयात अरविन्द तिवारी को भी हटा दिया है। ड्यूटी पर तैनात सभी चार कांस्टेबलों की भी छुट्टी कर दी गई है। मोहन यादव ने कहा कि दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक थी और उस पीड़ा से वे रात भर परेशान भी रहे।

मोहन यादव ने इस घटना में पीड़ितों की सहायता करने वाले कॉन्सटेबल पंकज यादव और आटो रिक्शा चालक अनिल कोठारी को अच्छा काम करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा। घटना में जान गंवाने वाले मतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता और घायलों को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक जरूरी बात कही। उन्होंने घोषणा की कि घायलों के इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका ढाढ़स भी बंधाया।