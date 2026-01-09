Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore road accident 3 including former minister daughter died
शराब पार्टी और तेज रफ्तार; इंदौर में पूर्व गृहमंत्री की बेटी समेत 3 की दर्दनाक मौत

संक्षेप:

शराब और रफ्तार का खतरनाक मिलान एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ।  इंदौर के तेजाजी नगर पुल के उतार पर तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्राले में जा घुसी। अंदर सवार पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी और दो युवकों की मौत हो गई। एक लड़की गंभीर रूप से घायल।

Jan 09, 2026 12:06 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
शराब और रफ्तार का खतरनाक मिलान एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। अलसुबह का सन्नाटा एक भयानक धमाके से टूट गया। इंदौर के तेजाजी नगर पुल के उतार पर तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्राले में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और अंदर सवार पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी और दो युवकों की मौत हो गई। एक युवती गंभीर घायल हो गई।

कार के भीतर शराब की बोतलें और डिस्पोजल गिलास थे। कहा जा रहा है कि चारों कहीं से पार्टी करके आ रहे थे और हादसा नशे में लापरवाही का अंजाम था। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार अलसुबह करीब 5.15 बजे तेजाजी नगर पुल के उतार पर सड़क हादसे की सूचना मिली। डीसीपी जोन-1 कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीआई देवेंद्र मरकाम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। देखा कि नेक्सन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। कार के अंदर दो युवक और दो युवती खून से लथपथ हालत में फंसे थे। दो युवकों और एक युवती की मौके पर मौत हो गई थी, तो एक युवती गंभीर घायल थी। उसे तुरंत निजी अस्पताल भिजवाया गया।

वहीं, तीनों मृतकों के शवों को बमुश्किल कार से निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवाया। प्रारंभिक जांच में कार से शराब की बोतलें और डिस्पोजल गिलास बरामद हुए हैं। आशंका है कि तीनों शराब पार्टी के बाद लौट रहे थे। पुल के उतार पर कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे ट्राले में जा भिड़ी। भीषण टक्कर के चलते तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। एक मृतक का नाम मनसंधु पता चला है। अन्य की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

मृतकों में कांग्रेस प्रवक्ता का बेटा भी शामिल

डीसीपी कृष्ण लालचंदानी के अनुसार घायल युवती का नाम अनुष्का राठी है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, मृतकों के नाम प्रेरणा बच्चन, प्रखर कासलीवाल और मान संधू हैं। प्रेरणा राजपुर के कांग्रेस विधायक और पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी है, जो कि इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं, प्रखर कासलीवाल कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल का बेटा है। पता चला है कि कार प्रखर ही चला रहा था। सुबह जैसे ही पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी की मौत की खबर मिली। बाला बच्चन राजपुर से इंदौर के लिए निकल गए थे।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
